AMD chwali się, że w tym roku przejmie koronę króla wydajności gamingowych laptopów. Przyjrzeliśmy się nowym procesorom Ryzen 5000 z generacji Cezanne.

Prezentacja mobilnych procesorów AMD Ryzen 5000 odbiła się szerokim echem w branżowych mediach – mieliśmy otrzymać najwydajniejsze jednostki dla ultrabooków i gamingowych laptopów. Jak tego dokonano?

Procesory AMD Ryzen 5000 – specyfikacja procesorów do laptopów

Producent przygotował dwie serie procesorów: Ryzen 5000U i Ryzen 5000H. W odróżnieniu od desktopowych modeli Ryzen 5000X, tym razem mamy do czynienia z układami APU, gdzie w jednym jądrze połączono procesor, układ graficzny i interfejsy I/O (do produkcji wykorzystano 7-nanometrową litografię TSMC).

Jaka jest różnica między procesorami Ryzen 5000U i Ryzen 5000H? Modele Ryzen 5000U cechują się niższym współczynnikiem TDP i znajdą zastosowanie w kompaktowych, domowych laptopach, a Ryzen 5000H oferują lepsze osiągi i zostały zaprojektowane z myślą o wydajnych, gamingowych konstrukcjach. Poniżej znajdziecie porównanie jednostek.

Model Generacja Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 / L3 Kontroler pamięci Grafika TDP AMD Ryzen 5000H Ryzen 9 5980HX Cezanne 8/16 3,3/4,8 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 45+ W Ryzen 9 5980HS Cezanne 8/16 3,0/4,8 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 35 W Ryzen 9 5900HX Cezanne 8/16 3,3/4,6 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 45+ W Ryzen 9 5900HS Cezanne 8/16 3,0/4,6 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 35 W Ryzen 7 5800H Cezanne 8/16 3,2/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 45 W Ryzen 7 5800HS Cezanne 8/16 2,8/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 35 W Ryzen 5 5600H Cezanne 6/12 3,3/4,2GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 45 W Ryzen 5 5600HS Cezanne 6/12 3,0/4,2GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 35 W AMD Ryzen 5000U Ryzen 7 5800U Cezanne 8/16 1,9/4,4 GHz 8x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 7 5700U Lucienne 8/16 2,3/4,2 GHz 8x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 8x CU 15 W Ryzen 5 5600U Cezanne 6/12 1,8/4,3 GHz 6x 512 KB / 16 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 5 5500U Lucienne 6/12 2,1/4,0 GHz 6x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 7x CU 15 W Ryzen 3 5400U Cezanne 4/8 2,6/4,0 GHz 4x 512 KB / 8 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 15 W Ryzen 3 5300U Lucienne 4/8 2,6/3,8 GHz 4x 512 KB / 4 MB LPDDR4x-4266

DDR4-3200 Vega 6x CU 15 W

Warto jednak zaznaczyć, że seria Ryzen 5000U obejmuje dwie generacje procesorów. Modele 5300U, 5500U i 5700U (Lucienne) bazują na starej mikroarchitekturze Zen 2 i dysponują grafiką Vega (de facto mamy do czynienia z modelami Ryzen 4000U Renoir z włączonym SMT - do dyspozycji oddano 2x więcej wątków), natomiast 5400U, 5600U i 5800U (Cezanne) to już nowe jednostki z rdzeniami Zen 3 i grafiką Vega.

W przypadku serii Ryzen 5000H nie ma takiego zamieszania, bo wszystkie modele to połączenie rdzeni Zen 3 i grafiki Vega. Modele z dopiskiem S cechują się nieco niższym współczynnikiem TDP, a dopisek X oznacza odblokowany mnożnik i możliwość podkręcania (kosztem wyższego TDP).

Ryzen 5000 – co nowego w procesorach Cezanne?

Nas szczególnie interesują modele Ryzen 5000U i 5000H z nowej generacji Cezanne, które podnoszą poprzeczkę w kwestii wydajności i efektywności energetycznej (co ma szczególne znaczenie w przypadku laptopów).

Architektura Zen 3 wprowadza usprawnioną budowę rdzeni, a do tego powiększa blok CCX i podwaja pojemność pamięci podręcznej L3. Warto jednak zaznaczyć, że rdzenie Zen 3 dla układów Cezanne zostały odchudzone względem rdzeni Zen 3 z desktopowych układów Matisse m.in. zmniejszono pojemność pamięci L3, udostępniono tylko 12 linii PCI-Express 3.0 (z czego do podłączenia karty graficznej przewidziano 8 linii).

W układach APU usprawniono również kontroler pamięci oraz układ graficzny, co powinno przełożyć się na poprawę wydajności i wyższą efektywność energetyczną.

Poważne zmiany wprowadzono też w zasilaniu jednostek – mówimy nie tylko o optymalizacji stanów energetycznych, ale też dokładniejszej regulacji napięć dla poszczególnych części procesora.

Wydajność procesorów AMD Ryzen 5000U

Na jaką wydajność możemy liczyć w kompaktowych laptopach? Producent porównał osiągi topowego modelu Ryzen 7 5800U (8 rdzeni/16 wątków) do poprzednika - modelu Ryzen 7 4800U (8 rdzeni/16 wątków) i konkurencyjnego układu Core i7-1165G7 (4 rdzenie/8 wątków).

W teście Adobe Photoshop CC2020 nowy model nadrabia zaległości poprzednika i zrównuje się z procesorem konkurencji lub nawet lekko go wyprzedza.

Jeszcze lepiej to wygląda podczas renderowania lub konwersji wideo (a więc w wielowątkowych zastosowaniach) – nowy Ryzen jest tutaj nawet 2-krotnie wydajniejszy względem konkurenta.

Wydajność procesorów AMD Ryzen 5000H

Podobne porównanie przeprowadzono w wydajniejszym segmencie – producent zestawił tutaj model Ryzen 9 5900HX (8 rdzeni/16 wątków), Ryzen 9 4800H (8 rdzeni/16 wątków) i Core i9-10980HK (8 rdzeni/16 wątków).

Ryzen 9 5900HX ma być znacznie wydajniejszy już w teście Adobe Photoshop CC2020 – przewaga względem konkurenta sięga nawet 23%.

Podczas konwersji i renderowania nowy Ryzen też jest wydajniejszy, ale różnica nie jest aż tak znacząca - zwykle jest to kilkanaście procent przewagi względem Core i9, ale są zastosowania gdzie jest zbliżony lub blisko dwukrotnie szybszy.

Warto również zwrócić uwagę na zestawienie wielowątkowej wydajności poszczególnych segmentów procesorów. Ryzen 5 5600H ma oferować podobne osiągi do leciwego modelu Ryzen Threadripper 1900X – porównujemy mobilny układ o TDP 45W do starego, desktopowego modelu o TDP 180 W. Widać zatem, że w 3,5 roku dokonano ogromnego progresu pod względem efektywności energetycznej.

Kiedy laptopy z procesorami AMD Ryzen 5000?

Trzeba przyznać, że nowe procesory AMD wyglądają bardzo obiecująco – producent uczynił ogromny postęp w mobilnym segmencie i ma szansę podbić i ten rynek (podobnie jak zrobił to w segmencie desktopów). Mało tego! AMD chwali się, że przejmie koronę króla wydajności gamingowych laptopów (a patrząc na specyfikację i wyniki testów jest to bardzo prawdopodobne).

Oczywiście wiele tutaj będzie zależeć od producentów laptopów i tego jak wykorzystają potencjał nowych procesorów. Wiemy jednak, że partnerzy mocno pracują nad takimi konstrukcjami – część producentów już zaprezentowała nowe modele (m.in. ASUS), ale w planach są kolejne premiery.

Nie powinniśmy też narzekać na dostępność laptopów. Według informacji AMD, tylko w tym roku ma pojawić się 150 różnych modeli z procesorami Ryzen 5000 (a więc o połowę więcej niż modeli opartych o układy Ryzen 4000 i ponad 2-krotnie więcej niż modeli opartych o układy Ryzen 3000).

Czekamy zatem na możliwość sprawdzenia sprzętu w praktyce.

Źródło: AMD

