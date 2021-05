Od premiery procesorów AMD Ryzen 5000 minęło już trochę czasu, ale najwyraźniej pora na wydanie czegoś nowego – producent podobno przygotowuje ulepszone rewizje jednostek Zen 3. Jeżeli jednak oczekujecie rewolucyjnych zmian to… możecie się zdziwić.

Procesory Ryzen 5000 (Vermeer) zadebiutowały pod koniec ubiegłego roku i nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony klientów. Wygląda jednak na to, że niedługo możemy się doczekać odświeżenia konstrukcji.

AMD przygotowuje procesory Ryzen 5000XT?

Patrick Schur z Twittera dotarł do pierwszych szczegółów na temat nowej rewizji procesorów Vermeer (B2) – wzorem układów 3000 XT Matisse, mogłyby one zadebiutować jako modele Ryzen 5000XT.

Wiemy, że w planach są co najmniej dwa układy. 100-000000059-60_50/34_Y (5950XT?) to 16-rdzeniowa jednostka o taktowaniu 3,4-5,0 GHz, a 100-000000065-06_46/37_Y (5600XT?) to 6-rdzeniowa jednostka o taktowaniu 3,7-4,6 GHz.

Model Rewizja Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Ryzen 9 5950XT* B2 16/32 3,4/5,0 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK ??? Ryzen 9 5950X B0 16/32 3,4/4,9 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $799 Ryzen 9 5900X B0 12/24 3,7/4,8 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $549 Ryzen 9 5900 B0 12/24 3,0/4,7 GHz DDR4-3200 64 MB - 65 W TAK OEM Ryzen 7 5800X B0 8/16 3,8/4,7 GHz DDR4-3200 32 MB - 105 W TAK $449 Ryzen 7 5800 B0 8/16 3,4/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK OEM Ryzen 5 5600XT* B2 6/12 3,7/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK ??? Ryzen 5 5600X B0 6/12 3,7/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK $299 *specyfikacja nieoficjalna

Nowa rewizja nie powinna jednak wprowadzić rewolucyjnych zmian. Najprawdopodobniej nadal będziemy mieli do czynienia z rdzeniami Zen 3 i 7-nanometrową litografią (niewykluczone, że producent lekko zmodyfikuje sam projekt procesora). Możemy oczekiwać nieco podniesionych zegarów.

Szczegóły na temat dostępności procesorów Ryzen 5000XT jeszcze nie są znane. Można jednak podejrzewać, że producent już testuje takie modele i w najbliższym czasie zostaną oficjalnie zaprezentowane (być może na początku czerwca podczas targów Computex 2021).

Źródło: Twitter @ Patrick Schur