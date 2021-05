Czy procesory mogą produkować inne procesory? W pewnym sensie tak. Dobrym tego przykładem jest najnowsza inwestycja firmy TSMC – zakład wdrożył do infrastruktury jednostki AMD Epyc, które będą odpowiadać za wytwarzanie m.in. innych układów AMD Epyc.

TSMC to jeden z głównych producentów układów scalonych na świecie (to właśnie w jego fabrykach powstają procesory m.in. dla firm Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, Hi-Silicon czy Mediatek). Oprócz wytwarzania wafli krzemowych, równie ważne są inwestycje w badania i rozwój.

Ostatnio producent wdrożył nowe serwery, które wspomagają kontrolę produkcji oraz dział badawczo-rozwojowy. TSMC postawiło na systemy Hewlett Packard Enterprise z procesorami AMD Epyc 2. generacji (Rome) – istotne przy wyborze sprzętu okazały się m.in. możliwości w ramach infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI), optymalna wydajność, gęstość pamięci i kompatybilność, a także szybkość wdrożenia i oszczędność miejsca pod kątem przyszłej rozbudowy.

„Przeprowadziliśmy rozmowy z HPE i produkt AMD był od razu gotowy do wykorzystania w naszej istniejącej infrastrukturze, co skróciło czas konieczny do wdrożenia. W innym wypadku musielibyśmy przeprowadzić więcej testów, które znacząco wydłużyłyby okres przygotowań. (…) Wprowadzamy właśnie serwery z procesorami EPYC do zespołów odpowiedzialnych za produkcję. (…) Dwa kolejne centra danych zostaną uruchomione w 2021 roku – jedno w Tainan, a drugie w Hsinchu.”

W fabryce wykorzystano konfiguracje dwa rodzaje serwerów. Do ogólnych zadań w ramach centrów danych wykorzystano konfiguracje z 64-rdzeniowymi modelami Epyc 7702P – producent mógł szybko i bezproblemowo zaimplementować mocne maszyny 1-procesorowe, które potrzebują mniej zasobów na instancję HCI uzyskując przy tym lepszą wydajność. Nie tylko ograniczyło to koszty zakupu, ale także zmniejszyło koszty niezbędnego zarządzania, energii oraz zaoszczędziło miejsce.

Zespoły badawcze korzystają z systemów opartych o 24-rdzeniowe jednostki Epyc 7F72. Takie konfiguracje zostały wybrane ze względu na ich wysokie taktowanie w połączeniu z dużą liczbą (128) obsługiwanych linii PCI-Express 4.0 oraz dużą ilością obsługiwanej pamięci RAM.

W efekcie serwery z procesorami AMD Epyc 7002 będą wspomagać produkcję szeregu układów scalonych, także samych procesorów AMD Epyc. Miejmy nadzieję, że nie doprowadzi to do buntu maszyn… :-)

