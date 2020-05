AMD Ryzen 7 4700G

Czekacie na desktopowe procesory Ryzen 4000? Co prawda premiera układów jeszcze przed nami, ale w sieci pojawia się coraz więcej przecieków na temat nadchodzących jednostek. Właśnie poznaliśmy szczegóły na temat modelu Ryzen 7 4700G, a więc topowego przedstawiciela nowej serii.

Specyfikacja topowego procesora Ryzen 7 4700G

Ryzen 7 4700G to topowy przedstawiciel desktopowych modeli APU Renoir. Niedawno pisaliśmy o przeciekach na temat nowych jednostek, więc znamy ich nieoficjalną specyfikację.

Model Ryzen 5 3400G Ryzen 7 3700X Ryzen 7 4700G* Generacja Picasso

(Zen+ / Vega - 12 nm) Matisse

(Zen 2 - 7 nm) Renoir

(Zen 2 / Vega - 7 nm) Rdzenie/wątki 4/8 8/16 8/16 Taktowanie/Turbo 3,7/4,2 GHz 3,6/4,4 GHz 3,6/~4,4 GHz Pamięć L2 4x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 4 MB 32 MB 8 MB Kontroler RAM DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-3200 Grafika Radeon RX Vega 11

11x CU (12 nm) - Radeon

8x CU (7 nm) Taktowanie grafiki do 1400 MHz - do 2100 MHz TDP 65 W 65 W 65 W Cena 800 zł 1400 zł ??? * specyfikacja nieoficjalna

Układ został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3,6 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,45 GHz (można jednak podejrzewać, że wg oficjalnej specyfikacji będzie to 4,4 GHz). Oprócz tego udostępniono dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywną obsługą modułów 3200 MHz, po 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń oraz 8 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

W odróżnieniu od modeli Ryzen 3000, układy Ryzen 4000 z generacji Renoir zostały wyposażone także w zintegrowaną grafikę. W modelu 4700G zastosowano układ Radeon z 8 blokami CU, który może pracować z taktowaniem do 2100 MHz.

Czy desktopowe procesory AMD Renoir okażą się tak dobre jak mobilne odpowiedniki (testowaliśmy dwa laptopy z takimi układami: ASUS TUF Gaming A15 i ASUS ROG Zephyrus G14)? Przekonamy się po premierze. W sieci pojawiło się też zdjęcie procesora Ryzen 7 4700G, więc można podejrzewać, że nowe modele zbliżają się coraz większymi krokami.

