Nowe procesory Intela – miały być lepsze, a przy tym dostępne w tej samej cenie. Jak jest w rzeczywistości? Polskie sklepy rozpoczęły przedsprzedaż jednostek, więc możemy zweryfikować zapowiedzi.

Nowe, lepsze procesory Intela

Procesory Intel Core 10. generacji (Comet Lake-S) to właściwie odświeżenie starej konstrukcji – nadal mamy do czynienia z mikroarchitekturą Skylake i 14-nanometrową litografią (w udoskonalonej wersji).

Core i9 – 8 rdzeni/16 wątków → 10 rdzeni/20 wątków

Core i7 – 8 rdzeni/8 wątków → 8 rdzeni/16 wątków

Core i5 – 6 rdzeni/6 wątków → 6 rdzeni/12 wątków

Core i3 – 4 rdzenie/4 wątki → 4 rdzenie/8 wątków

Producent postanowił konkurować w inny sposób. Nowe modele oferują więcej rdzeni/wątków i pracują z wyższymi taktowaniami. Nieoficjalne testy wskazują, że możemy oczekiwać znacznej poprawy wydajności.

Ile kosztują procesory Intel Comet Lake-S?

Kilka dużych sklepów z elektroniką rozpoczęło przedsprzedaż nowych procesorów (tradycyjna sprzedaż ma ruszyć 20 maja). My zerknęliśmy na ofertę Komputronika - ceny porównaliśmy do odpowiedników z poprzedniej generacji.

9. generacja Core (Coffee Lake-S)

LGA 1151 10. generacja Core (Comet Lake-S

LGA 1200 Różnica Core i9-9900K

(8C/16T - 3,6/5,0 GHz) 2499 złotych Core i9-10900K

(10C/20T - 3,7/5,3 GHz) 2699 złotych +8% Core i9-9900KF

(8C/16T - 3,6/5,0 GHz) 2499 złotych Core i9-10900KF

(10C/20T - 3,7/5,3 GHz) 2599 złotych +4% Core i7-9700K

(8C/8T - 3,6/4,9 GHz) 1799 złotych Core i7-10700K

(8C/16T - 3,8/5,1 GHz) 2099 złotych +17% Core i7-9700KF

(8C/8T - 3,6/4,9 GHz) 1899 złotych Core i7-10700KF

(8C/16T - 3,8/5,1 GHz) 1949 złotych +3% Core i5-9600K

(6C/6T - 3,7/4,6 GHz) 1049 złotych Core i5-10600K

(6C/12T - 4,1/4,8 GHz) 1449 złotych +38% Core i5-9600KF

(6C/6T - 3,7/4,6 GHz) 929 złotych Core i5-10600KF

(6C/12T - 4,1/4,8 GHz) 1299 złotych +40% Core i5-9400

(6C/6T - 2,9/4,3 GHz) 929 złotych Core i5-10400

(6C/12T - 2,9/4,3 GHz) 999 złotych +8% Core i5-9400F

(6C/6T - 2,9/4,3 GHz) 799 złotych Core i5-10400F

(6C/12T - 2,9/4,3 GHz) 849 złotych +6%

W przypadku modeli Core i5-10400, Core i5-10400F, Core i7-10700KF, Core i9-10900KF i Core i9-10900K ceny są wyższe, ale różnica nie jest znacząca - to zaledwie kilka procent. Gorzej to wygląda w przypadku modeli Core i5-10600K i 10600KF, gdzie różnica wynosi aż 38-40% (!).

Skąd taka zmiana? Można podejrzewać, że wpływ ma tutaj kurs dolara – dystrybutorzy zakupili stare modele jeszcze po niższym kursie, ale nowe jednostki musieli kupić już po obecnym. Dochodzi też tzw. podatek od nowości.

Nowe procesory Intela skazane na porażkę?

Wielu potencjalnych klientów zapewne liczyło na ceny zbliżone do układów Coffee Lake i płyt głównych Z390. Niestety, opłacalność nowej platformy Intela nie wygląda tak dobrze, jak można było podejrzewać – zainteresowani zakupem muszą wyłożyć więcej kasy nie tylko za procesor, ale też za płyty Z490 (o ile mają w planach podkręcanie modeli z odblokowanym mnożnikiem).

Wychodzi więc na to, że otrzymamy lepszą wydajność... ale będziemy musieli za nią dopłacić (a to ci niespodzianka!). Jak nowa platforma wypadnie w praktyce? Wkrótce się przekonacie, bo już szykujemy dla Was test nowych procesorów. Stay tuned!

Źródło: Komputronik, inf. własna

