Jak zwiększyć wydajność procesorów AMD Ryzen 9000? Firma MSI wpadła na pomysł, by podnieść ich limity mocy – zmiana pozwala poprawić osiągi, jednak wiąże z wyższym zapotrzebowaniem na energię.

Procesory AMD Ryzen 9000 pracują z ograniczonymi limitami mocy, przez co nie przynoszą znaczącego wzrostu wydajności względem starszych modeli Ryzen 7000. Ograniczenie szczególnie jest widoczne w przypadku słabszych modeli Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X, gdzie współczynnik TDP zmniejszono do 65 W.

Firma MSI postanowiła odblokować potencjał nowych procesorów i wprowadziła do płyt głównych nową opcję, która pozwala poprawić ich osiągi.

MSI poprawia wydajność procesorów Ryzen 9000

W nowym UEFI BIOS wprowadzono opcję “TDP to 105W”, która podnosi współczynnik TDP 65 W (PPT 88 W) do 105 W (PPT 142 W). Warto jednak zaznaczyć, że funkcja działa tylko w przypadku modeli Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X (nie będzie ona działać w przypadku wydajniejszych modeli Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X, gdzie TDP jest wyższe).

Nowa funkcja pozwala w szybki sposób poprawić osiągi procesorów (de facto mamy do czynienia z podkręcaniem). W przypadku modelu Ryzen 7 9700X wynik w benchmarku Cinebench R23 wzrósł z 20 409 do 23 153 punktów, co przełożyło się na 13-procentowy wzrost wydajności.

Warto zwiększyć limity mocy?

Funkcja „TDP to 105W” została wprowadzona jako opcjonalny wybór (nie wiadomo, czy podobna opcja pojawi się również w płytach innych producentów, ale spekuluje się o wprowadzeniu jej jako oficjalnej opcji w nowym mikrokodzie).

Warto zaznaczyć, że zwiększenie współczynnika TDP oznacza również podwyższenie limitów mocy, większe zapotrzebowanie na energię oraz wyższe wymagania dotyczące chłodzenia (lub konieczność zwiększenia prędkości obrotowej wentylatora, co skutkuje wyższym poziomem hałasu).

Decyzja o podniesieniu limitów mocy pozostaje w gestii użytkownika. Z jednej strony funkcja pozwala poprawić osiągi procesorów, ale z drugiej przekłada się na wyższy pobór mocy i większe wymagania odnośnie chłodzenia (czyli pozbywamy się jednego z atutów nowych Ryzenów).