AMD szykuje kolejne procesory Ryzen 9000X3D. Nowe modele zaskoczą osiągami

AMD przygotowuje się do premiery nowych procesorów z serii Ryzen 9000X3D. Modele Ryzen 9 9900X3D i 9950X3D mają zapewnić znacznie wyższą wydajność w grach, jednocześnie oferując porównywalną wydajność w zastosowaniach twórczych do standardowych modeli Ryzen 9000.

Procesory Ryzen 7000X3D zdobyły dużą popularność wśród graczy, dzięki zastosowaniu technologii 3D V-Cache, która znacznie poprawiła wydajność w grach w porównaniu do standardowych modeli z serii Ryzen 7000. Problemem okazały się jednak obniżone taktowania rdzeni, co sprawiało, że procesory te radziły sobie gorzej w zastosowaniach twórczych w porównaniu do ich standardowych odpowiedników.

Niedawno na rynku zadebiutował Ryzen 7 9800X3D z generacji Zen 5, który szybko stał się jednym z najbardziej polecanych procesorów do gier. Wiemy jednak, że producent nie zamierza poprzestać na tym modelu i przygotowuje kolejne układy z serii Ryzen 9000X3D.

AMD Ryzen 9 9900X3D i 9950X3D

Mowa o 12-rdzeniowym modelu Ryzen 9 9900X3D i 16-rdzeniowym Ryzen 9 9950X3D. Nowe procesory też zostaną wyposażone w pamięć 3D V-Cache, która miałaby poprawić wydajność w grach. Co prawda producent jeszcze nie potwierdza planów wydania takich modeli, ale w sieci już krążą ciekawe przecieki dotyczące specyfikacji jednostek.

Według informacji opublikowanych na profilu HXL na platformie X, nowe procesory miałyby pracować z podobnym taktowaniem co standardowe wersje (tj. 9900X i 9950X). Oznacza to, że zaoferowałyby one podobną wydajność w zastosowaniach twórczych - źródło podaje, że wydajność modelu Ryzen 9 9950X3D w benchmarku Cinebench R23 ma być zbliżona do zwykłego Ryzen 9 9950X.

Z drugiej strony można przypuszczać, że wysokie taktowanie zostanie okupione wyższymi limitami mocy. Nowe jednostki X3D na pewno nie będą zaliczać się do energooszczędnych konstrukcji i trzeba będzie je wyposażyć w dobre chłodzenie.

Kiedy premiera procesorów Ryzen 9 9900X3D i 9950X3D?

Modele AMD Ryzen 9 9900X3D i 9950X3D mogą być ciekawą propozycją dla osób poszukujących najwydajniejszych procesorów do grania i tworzenia treści. Nieoficjalnie wiadomo, że układy zostaną zaprezentowane na początku stycznia podczas targów CES 2025. Wtedy też powinniśmy poznać dokładną specyfikację, pierwsze wyniki wydajności i oczywiście cenę jednostek.