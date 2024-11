Procesory Intel Core 200 mogą być wydajniejsze. Wystarczy nowy sterownik

Intel udostępnił nowe sterowniki dla płyt głównych Z890, które poprawiają wydajność procesorów Core Ultra 200. Według testów firmy ASRock, nowe oprogramowanie ma poprawiać wydajność w grach nawet o 13 proc.

Procesory Intel Core Ultra 200 wprowadzają zupełnie nową architekturę, która ma na celu poprawę wydajności oraz efektywności energetycznej. Testy modeli Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K pokazują, że jednostki te oferują dobrą wydajność w zastosowaniach związanych z tworzeniem treści, jednak znacznie ustępują konkurencji w grach.

Słaba wydajność w grach może być spowodowana niedopracowanymi sterownikami. Przynajmniej w niektórych scenariuszach.

Nowe sterowniki poprawiają wydajność w grach

Intel wydał nową wersję sterowników Intel Platform Power Management (1007.20240913) dla płyt głównych z chipsetem Intel Z890. Oprogramowanie ma usprawniać zarządzanie energią, co przekłada się na wyższą wydajność. Szczególnie w grach.



Według wewnętrznych testów firmy ASRock, nowe sterowniki Intel PPM pozwalają poprawić wydajność w grach nawet o 13,23 proc. - w benchmarku Final Fantasy XIV: Dawntrail wynik wzrósł z 29 157 do 33 017

Zgodnie z wewnętrznymi testami firmy ASRock, aktualizacja oprogramowania pozwala zwiększyć wydajność w benchmarku z gry Final Fantasy XIV: Dawntrail w rozdzielczości 1080p na wysokich ustawieniach nawet o 13,23%. Testy przeprowadzono na platformie wyposażonej w procesor Intel Core Ultra 9 285K oraz kartę graficzną Radeon RX 7900 XTX.

ASRock zachęca, by użytkownicy nowych procesorów jak najszybciej zainstalowali nowe sterowniki Intel PPM. Oprogramowanie zostało opracowane przez firmę Intel, więc te same sterowniki będą działać też na konfiguracjach z płytami Z890 innych producentów. Czy faktycznie warto je instalować? Trzeba poczekać na niezależne testy, które sprawdzą osiągi też w innych scenariuszach. Można jednak założyć, że poprawa osiągów o 13 proc. to bardzo optymistyczny scenariusz.