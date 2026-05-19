Ten procesor może być hitem. AMD szykuje nowy model dla graczy

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje o nowym procesorze AMD Ryzen 7 7700X3D. Jeśli przecieki się potwierdzą, może to być interesująca alternatywa dla graczy szukających wydajności, ale w niższej cenie niż topowe modele.

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D spotkał się z ogromną popularnością wśród graczy. W międzyczasie na rynku pojawili się jego następcy – model Ryzen 7 9800X3D, a później 9850X3D. Wygląda jednak na to, że AMD może ponownie sięgnąć do starszej serii. Według użytkownika chi11eddog, który opublikował wpis na platformie X, producent planuje wprowadzić słabszą wersję – model Ryzen 7 7700X3D.

"Słabszy brat” popularnego 7800X3D

Według nieoficjalnych przecieków, Ryzen 7 7700X3D miałby być bezpośrednio spokrewniony z jednym z najchętniej wybieranych procesorów dla graczy, czyli 7800X3D. Konstrukcyjnie nie ma tu rewolucji – nadal mówimy o ośmiu rdzeniach i szesnastu wątkach opartych na architekturze Zen 4, wzbogaconych o technologię 3D V-Cache, czyli dodatkową warstwę pamięci podręcznej L3. To właśnie ta technologia w ostatnich latach stała się jednym z największych atutów procesorów AMD, pozwalając im osiągać bardzo wysoką wydajność w grach.

Model AMD Ryzen 5 7500X3D AMD Ryzen 5 7600X3D AMD Ryzen 7 7700X3D AMD Ryzen 7 7800X3D Generacja

Architektura Raphael

Zen 4 Raphael

Zen 4 Raphael

Zen 4 Raphael

Zen 4 Podstawka AM5 AM5 AM5 AM5 Rdzenie/wątki 6/12 6/12 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 4,0/4,5 GHz 4,1/4,7 GHz 4,0/4,5 GHz 4,2/5,0 GHz Pamięć L2 6x 1 MB 6x 1 MB 8x 1 MB 8x 1 MB Pamięć L3 32 + 64 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) Grafika

Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Radeon

(2x CU RDNA 2) Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE NIE Cena 1000 zł - ? 1500 zł

Niższe taktowania, niższa półka?

Największą różnicą względem modelu 7800X3D mają być taktowania. Według ujawnionych danych, bazowa wartość miałaby wynosić około 4,0 GHz, a w trybie Boost jedynie 4,5 GHz. To wyraźnie niższe wartości niż w mocniejszym wariancie, co sugeruje, że nowy model mógłby też plasować się w niższym segmencie.

Warto też pamiętać, że procesory z serii X3D nie oferują odblokowanego mnożnika, co w praktyce oznacza brak możliwości klasycznego podkręcania. Użytkownicy są więc zdani na fabryczne ustawienia producenta, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie wyjściowych zegarów.

Gamingowy potencjał kontra ograniczenia

Obecność 3D V-Cache nadal może czynić ten model bardzo atrakcyjnym dla graczy. Duża pamięć podręczna często przekłada się na wyższe i stabilniejsze liczby FPS w grach, szczególnie tych bardziej zależnych od procesora. Z drugiej strony niższe taktowania mogą ograniczać wydajność procesora (tak jak w przyopadku 7500X3D - słabszego odpowiednika 7600X3D). Ostateczny bilans będzie więc zależał od od konkretnego tytułu.

Na tym etapie kluczową niewiadomą pozostaje cena. Jeśli Ryzen 7 7700X3D faktycznie trafi na rynek jako tańsza alternatywa dla 7800X3D, może stać się jednym z najciekawszych wyborów dla graczy budujących komputer w rozsądnym budżecie. Jeśli jednak różnica cenowa okaże się niewielka, większość użytkowników prawdopodobnie nadal będzie skłaniać się ku mocniejszemu wariantowi. Według spekulacji, nowy model mógłby zostać zaprezentowany na początku czerwca podczas targów Computex 2026.