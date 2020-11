Przyspieszenie nowych Radeonów tylko na nowych płytach głównych? No właśnie nie do końca, bo Smart Access Memory może działać także na starych komputerach... a przynajmniej tak to wygląda w teorii.

Smart Access Memory to jedna z kluczowych technologii, które wprowadzono w kartach graficznych Radeon RX 6000. Funkcja pozwala zoptymalizować komunikację procesora z pamięcią wideo karty graficznej, co przekłada się na lepszą wydajność w grach – nasze testy Radeona RX 6800 XT wykazały wzrost płynności o kilka fps-ów.

Według producenta, do działania technologii wymagany jest procesor z serii Ryzen 5000 i płyta główna z chipsetem X570 lub B550 (tylko one pozwalają wykorzystać potencjał PCI-Express 4.0). Nie jest to do końca prawdą, bo funkcję da się aktywować także na starszych modelach.

Smart Access Memory także na starszych płytach głównych

RawiioliExtras opublikował materiał, gdzie zdołał aktywować Smart Access Memory także na platformie ze starszą płytą główną B450 – wykorzystał on następującą konfigurację:

Procesor: AMD Ryzen 9 5950X

Płyta główna: ASRock B450 Steel Legend

Karta graficzna: AMD Radeon RX 6800

Rawiioli posłużył się tutaj testowym BIOS-em producenta (3.70), w którym wprowadzono obsługę Smart Access Memory (w UEFI są dostępne dwie kluczowe opcje: Above 4G Decoding i Re-Size BAR Support).

Włączenie opcji pozwoliło aktywować Smart Access Memory. Co istotne, funkcja przełożyła się na poprawę osiągów.

Magia? No nie do końca. Funkcja Re-Size BAR (kluczowa dla Smart Access Memory) jest częścią specyfikacji interfejsu PCI-Express i można ją włączyć też na innych konfiguracjach (z czego będzie korzystać Nvidia wprowadzają podobną funkcję do swoich kart). Warto jednak zauważyć, że SAM to także szereg optymalizacji na poziomie platformy, więc mówimy tutaj o nieoficjalnym wsparciu.

Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sprawdzić SAM w praktyce na starszym sprzęcie. ASRock udostępnił testowe wersje BIOS-ów dla płyt głównych B450. Podobnie postąpiła też firma MSI – producent wypuścił nowe (testowe) BIOS-y dla płyt B450 i X470. Można podejrzewać, że podobną funkcję wprowadzą też inni producenci.

Źródło: ComputerBase, YouTube @ RawiioliExtras

