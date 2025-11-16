Karty graficzne

Kupił chińską kartę graficzną GeForce RTX 4090. Tylko pozornie wyglądała ok

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Karta graficzna GeForce RTX 4090 za 30 dolarów? Brzmi jak niebywała okazja, ale to oszustwo — kanał Budget-Builds Official zamówił taką kartę i pokazał, co tak naprawdę otrzymujemy.

GeForce RTX 4090 to topowa karta graficzna z generacji NVIDIA Ada Lovelace, która sprawdzi się nie tylko w komputerach do grania, ale też w stacjach roboczych do kreatywnej pracy. Mimo że sprzęt ma już swoje lata (zadebiutował pod koniec 2022 r.), nadal pozostaje jedną z najwydajniejszych konstrukcji na rynku. 

To jednak bardzo kosztowny model. W momencie premiery karta GeForce RTX 4090 kosztowała około 9–10 tys. zł, a dziś używane egzemplarze zazwyczaj wyceniane są na 6–8 tys. zł. Nic więc dziwnego, że niektórych mogą kusić podejrzanie tanie oferty pojawiające się na chińskich platformach sprzedażowych. W takich przypadkach warto zachować szczególną ostrożność. 

Chiński GeForce RTX 4090 

Kanał Budget-Builds Official natrafił na ofertę karty graficznej GeForce RTX 4090 za… 30 dolarów. Brzmi niewiarygodnie? Słusznie — to klasyczne oszustwo. Twórca kupił taką „4090” i pokazał, co tak naprawdę otrzymujemy za tę kwotę. 

Chińska karta graficzna GeForce RTX 4090

Karta wygląda dość niepozornie. W programach diagnostycznych jest rozpoznawana jako GeForce RTX 4090, co dla mniej doświadczonych użytkowników może wyglądać jak potwierdzenie autentyczności sprzętu. 

Bardziej uważni szybko jednak zauważą, że w rzeczywistości mamy do czynienia z modelem z bardzo starej generacji Kepler — z rdzeniem GK104, wyposażonym w 1344 jednostki CUDA i 2 GB pamięci GDDR5 z 256-bitową magistralą. 

Chińska karta graficzna GeForce RTX 4090

Najprawdopodobniej jest to więc stary GeForce GTX 660 Ti z 2012 r., tylko z podmienionym i firmware'em, aby system identyfikował ją jako GeForce RTX 4090. 

Wydajność pozostawia wiele do życzenia 

Budget-Builds Official sprawdził, czego faktycznie można się spodziewać po „chińskiej karcie GeForce RTX 4090”. W teście 3DMark Time Spy karta uzyskała 1748 punktów GPU Score. Dla porównania prawdziwa RTX 4090 osiąga ok. 38 tys. punktów.

Chińska karta graficzna GeForce RTX 4090

Osiągi fałszywego modelu mniej więcej pokrywają się więc z wynikami GTX 660 Ti, co oznacza wydajność... gorszą niż współczesne zintegrowane układy graficzne. 

Granie jest możliwe, ale… bardzo ograniczone. Karta pozwala uruchamiać gry, jednak jej osiągi są nieporównywalne z prawdziwą GeForce RTX 4090. Mniej wymagające tytuły mogą działać na średnich, a czasem nawet wysokich ustawieniach, ale nowsze i bardziej zaawansowane produkcje potrafią zacinać się nawet na niskich detalach. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Warto uważać

Warto więc zachować szczególną ostrożność przy „okazjach” oferujących niebywale tanie karty graficzne. W większości przypadków takie oferty okazują się zwykłym oszustwem, a szansa, że ktoś sprzedaje topowy sprzęt za ułamek realnej ceny, jest znikoma. Jeśli szukacie nowej karty graficznej, zachęcamy do odwiedzenia naszego zestawienia polecanych modeli — tam znajdziecie sprawdzone propozycje w różnych przedziałach cenowych.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login