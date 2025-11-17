Monitory

Dobry monitor do grania? AOC rusza z promocjami na Black Friday

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Planujesz zakup nowego monitora do grania? Teraz jest świetny moment – AOC wystartowało z promocjami na monitory AGON, w tym modele Mini-LED i QD-OLED, które oferują wyjątkową jakość obrazu i płynność rozgrywki.

Szukacie dobrego monitora do grania? AOC rusza z wyprzedażą monitorów AGON z okazji Black Friday, co stanowi świetną okazję, by kupić nowy sprzęt w atrakcyjnie niższej cenie. Wśród przecenionych modeli znalazł się monitor z podświetleniem Mini-LED oraz dwa wyposażone w matryce QD-OLED. 

 Promocyjne ceny będą obowiązywać w okresie od 14 listopada 2025 do 5 grudnia 2025 lub do wyczerpania puli urządzeń. Monitory objęte obniżką trafią do oferty największych sieci sklepów z elektroniką w Polsce. 

Przeceny na monitory AOC AGON 

AOC GAMING Q27G3XMN to propozycja dla osób ceniących mocny efekt HDR. Dzięki strefowemu podświetleniu Mini-LED i matrycy VA urządzenie oferuje głęboką czerń oraz bardzo wysoką jasność tam, gdzie jest potrzebna, co przekłada się na znacznie wyższy kontrast niż w tradycyjnych panelach. Model osiąga maksymalną jasność 1000 nitów i posiada certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Wyświetla obraz 2560 × 1440 px przy częstotliwości 180 Hz na 27-calowym ekranie. AOC GAMING Q27G3XMN po obniżkach kosztuje 1049 zł. 

 

AGON PRO AG276QZD2, wyposażony w szybki panel QD-OLED i odświeżanie 240 Hz, skierowany jest do fanów dynamicznych tytułów. Na 27 calach oferuje rozdzielczość 2560 × 1440 px oraz obsługę 1,07 mld kolorów. To przedstawiciel najwyższej serii AGON PRO. Monitor w wyprzedaży można kupić za 1919 zł. 

 

AGON PRO AG326UD to z kolei monitor dla osób stawiających na wysoką szczegółowość obrazu. Model bazuje na 31,5-calowej matrycy QD-OLED o rozdzielczości 3840 × 2160 px i odświeżaniu 165 Hz. Sprzęt otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400. Cena w promocji to 2799 zł. 

 

AOC GAMING Q27G42XE łączy uniwersalne parametry – ekran 27″, rozdzielczość 2560 × 1440 px i odświeżanie 180 Hz. Dzięki temu oferuje ostry, płynny obraz, a jednocześnie nie obciąża nadmiernie komputera. Zastosowano tu płaską matrycę Fast IPS, a monitor posiada certyfikat NVIDIA G-SYNC Compatible. Dodatkowym atutem jest niewygórowana cena – w promocji 549 zł. 

 

AOC GAMING C32G2ZE to 31,5-calowy model z zakrzywioną matrycą VA (1500R), wyświetlający obraz 1920 × 1080 px przy 240 Hz. Obsługuje AMD FreeSync Premium, eliminując efekt rozrywania obrazu. Cena wydaje się bardzo przystępna - teraz można go dorwać za 549 zł. 

 

AOC GAMING C27G4ZXE wyposażono w 27-calową, zakrzywioną matrycę Fast VA o wysokim kontraście 4000:1, co przekłada się na głębsze czernie niż w innych matrycach LCD. Rozdzielczość to 1920 × 1080 px, a odświeżanie – 280 Hz. Monitor oferuje także podświetlenie stroboskopowe (Motion Blur Reduction), poprawiające płynność ruchu. Cena nie wydaje się przesadnie wygórowana - w promocji można go kupić za 749 zł. 

 

