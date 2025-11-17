Intel szykuje odświeżone procesory Core Ultra 200. Będzie niespodzianka

Intel planuje wprowadzić odświeżone procesory Core Ultra 200, które nie będą różnić się jedynie podniesionymi taktowaniami. Według specyfikacji ujawnionej przez serwis VideoCardz, niektóre modele otrzymają większą liczbę rdzeni.

Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) spotkała się z dosyć mieszanymi opiniami. Nowe jednostki oferowały dobrą wydajność w programach, ale mocno odstawały pod względem osiągów w grach.

Wielu czeka na nowe modele – Core Ultra 300 (Nova Lake), które mają przynieść całkowicie nową architekturę. Wygląda jednak na to, że wcześniej doczekamy się odświeżenia obecnej serii Core Ultra 200 (Arrow Lake). Taka strategia daje producentowi więcej czasu na dopracowanie nowej konsrukcji.

Odświeżone modele

Jak podaje serwis VideoCardz, Intel planuje wydać procesory Core Ultra 200 Plus (Arrow Lake Refresh). Nowe modele mają bazować na tej samej architekturze, dlatego ponownie będziemy mieli do czynienia z hybrydową konstrukcją łączącą rdzenie Lion Cove i Skymont. Producent zaoferował jednak szybszy kontroler pamięci – natywnie wspiera on moduły już o przepustowości 7200 MT/s.

Model Core Ultra 5

245K Core Ultra 5

250K Plus Core Ultra 7

265K Core Ultra 7

270K Plus Core Ultra 9

285K Core Ultra 9

290K Plus Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 8 6 + 12 8 + 12 8 + 16 8 + 16 8 + 16 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,3 GHz 3,9/5,5 GHz 3,7/5,5 GHz 3,7/5,7 GHz 3,7/5,8 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,5/4,7 GHz 3,3/4,6 GHz 3,2/4,7 GHz 3,2/4,6 GHz 3,2/4,8 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB Pamięć L3 24 MB 24 MB 30 MB 36 MB 36 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W)

Na początek mamy doczekać się trzech nowych modeli z odblokowanym mnożnikiem, które zastąpią obecne układy. Core Ultra 9 290K nie przyniesie wielu zmian – w zasadzie jedyną różnicą względem Core Ultra 9 285K mają być nieco wyższe taktowania.

Znacznie ciekawiej zapowiadają się modele Core Ultra 7 270K oraz Core Ultra 5 250K, które mają oferować więcej rdzeni niż ich poprzednicy, odpowiednio Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K. W ich przypadku różnica w wydajności może być wyraźnie odczuwalna, zwłaszcza w zastosowaniach wykorzystujących większą liczbę rdzeni.

Będzie hit?

Strategia Intela przypomina tę z premiery procesorów Core 14. generacji, kiedy to producent odświeżył układy Raptor Lake z 13. generacji. Architektura pozostała ta sama, ale np. Core i7-14700K zyskał dodatkowe rdzenie, co przełożyło się na wyraźny wzrost wydajności.

Trudno jednak jednoznacznie ocenić opłacalność nowych modeli. Teoretycznie mogą okazać się atrakcyjną propozycją, jeśli zadebiutują w tych samych cenach. Warto jednak pamiętać, że Core Ultra 7 265K/KF oraz Core Ultra 5 245K/KF od czasu premiery znacząco potaniały. Można więc zakładać, że choć nowe układy zaoferują więcej rdzeni, to w praktyce będą też droższe od poprzedników.