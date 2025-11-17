Intel szykuje odświeżone procesory Core Ultra 200. Będzie niespodzianka
Intel planuje wprowadzić odświeżone procesory Core Ultra 200, które nie będą różnić się jedynie podniesionymi taktowaniami. Według specyfikacji ujawnionej przez serwis VideoCardz, niektóre modele otrzymają większą liczbę rdzeni.
Premiera procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) spotkała się z dosyć mieszanymi opiniami. Nowe jednostki oferowały dobrą wydajność w programach, ale mocno odstawały pod względem osiągów w grach.
Wielu czeka na nowe modele – Core Ultra 300 (Nova Lake), które mają przynieść całkowicie nową architekturę. Wygląda jednak na to, że wcześniej doczekamy się odświeżenia obecnej serii Core Ultra 200 (Arrow Lake). Taka strategia daje producentowi więcej czasu na dopracowanie nowej konsrukcji.
Odświeżone modele
Jak podaje serwis VideoCardz, Intel planuje wydać procesory Core Ultra 200 Plus (Arrow Lake Refresh). Nowe modele mają bazować na tej samej architekturze, dlatego ponownie będziemy mieli do czynienia z hybrydową konstrukcją łączącą rdzenie Lion Cove i Skymont. Producent zaoferował jednak szybszy kontroler pamięci – natywnie wspiera on moduły już o przepustowości 7200 MT/s.
|Model
|Core Ultra 5
245K
|Core Ultra 5
250K Plus
|Core Ultra 7
265K
|Core Ultra 7
270K Plus
|Core Ultra 9
285K
|Core Ultra 9
290K Plus
|Generacja
Architektura
Litografia
|Arrow Lake
|Arrow Lake
Refresh
|Arrow Lake
|Arrow Lake
Refresh
|Arrow Lake
|Arrow Lake
Refresh
|Podstawka
|LGA 1851
|LGA 1851
|LGA 1851
|LGA 1851
|LGA 1851
|LGA 1851
|Rdzenie P + E
|6 + 8
|6 + 12
|8 + 12
|8 + 16
|8 + 16
|8 + 16
|Taktowanie rdzeni P (Base/Boost)
|4,2/5,2 GHz
|4,2/5,3 GHz
|3,9/5,5 GHz
|3,7/5,5 GHz
|3,7/5,7 GHz
|3,7/5,8 GHz
|Taktowanie rdzeni E (Base/Boost)
|3,6/4,6 GHz
|3,5/4,7 GHz
|3,3/4,6 GHz
|3,2/4,7 GHz
|3,2/4,6 GHz
|3,2/4,8 GHz
|Pamięć L2
|6x 3 MB
2x 4 MB
|6x 3 MB
3x 4 MB
|8x 3 MB
3x 4 MB
|8x 3 MB
4x 4 MB
|8x 3 MB
4x 4 MB
|8x 3 MB
4x 4 MB
|Pamięć L3
|24 MB
|24 MB
|30 MB
|36 MB
|36 MB
|36 MB
|Kontroler pamięci
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|DDR5-7200
(dwukanałowy)
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|DDR5-7200
(dwukanałowy)
|DDR5-6400
(dwukanałowy)
|DDR5-7200
(dwukanałowy)
|TDP (MTP)
|125 W (159 W)
|125 W (159 W)
|125 W (250 W)
|125 W (250 W)
|125 W (250 W)
|125 W (250 W)
Na początek mamy doczekać się trzech nowych modeli z odblokowanym mnożnikiem, które zastąpią obecne układy. Core Ultra 9 290K nie przyniesie wielu zmian – w zasadzie jedyną różnicą względem Core Ultra 9 285K mają być nieco wyższe taktowania.
Znacznie ciekawiej zapowiadają się modele Core Ultra 7 270K oraz Core Ultra 5 250K, które mają oferować więcej rdzeni niż ich poprzednicy, odpowiednio Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K. W ich przypadku różnica w wydajności może być wyraźnie odczuwalna, zwłaszcza w zastosowaniach wykorzystujących większą liczbę rdzeni.
Będzie hit?
Strategia Intela przypomina tę z premiery procesorów Core 14. generacji, kiedy to producent odświeżył układy Raptor Lake z 13. generacji. Architektura pozostała ta sama, ale np. Core i7-14700K zyskał dodatkowe rdzenie, co przełożyło się na wyraźny wzrost wydajności.
Trudno jednak jednoznacznie ocenić opłacalność nowych modeli. Teoretycznie mogą okazać się atrakcyjną propozycją, jeśli zadebiutują w tych samych cenach. Warto jednak pamiętać, że Core Ultra 7 265K/KF oraz Core Ultra 5 245K/KF od czasu premiery znacząco potaniały. Można więc zakładać, że choć nowe układy zaoferują więcej rdzeni, to w praktyce będą też droższe od poprzedników.
już układy Core 13. i 14. generacji ale bez K (tzw. Raptor Lake i Raptor Lake Refesh) i tym samym prawie wszystkie układy mobilne czy nawet Core 100 bez Ultra w nazwie, wcale nie są oparte na architekturze Raptor Cove, ale są rebrandowanym układami Alder Lake 12. generacji na architekturze Golden Cove (z dodatkowymi rdzeniami e). Można to sprawdzić po pamięci podręcznej rdzeni L2/P i rdzeni e L2/4e: układy 12. generacji mają 1,25 MB/P + 2 MB/4e, a rzeczywiste układy 13./14. generacji mają 2 MB/P + 4 MB/4 e.
Na dodatek Intel zamknął swój najbardziej doświadczony izraelski dział badawczo-rozwojowy, który zaprojektował między innymi prawdziwie rewolucyjne rdzenie dla 12. generacji.
