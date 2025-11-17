MSI obniża ceny laptopów. Kilka ciekawych ofert na Black Friday

MSI rozpoczyna promocję Black Friday na laptopy – w obniżonych cenach można znaleźć modele gamingowe, biznesowe i dla twórców. Rabaty sięgają nawet 3000 zł, co pozwala znacząco zaoszczędzić przy wymianie sprzętu.

Z okazji nadchodzącego Black Friday, firma MSI ruszyła z atrakcyjną promocją, w ramach której klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane laptopy. To świetna okazja, by wymienić stary sprzęt na nowy – zarówno do pracy, nauki, jak i gier – bo ceny mogą być obniżone nawet o kilka tysięcy złotych.

Promocja obejmuje szeroką gamę notebooków MSI – od modeli gamingowych, przez biznesowe, po laptopy dla twórców i potrwa do 30 listopada. Maksymalne rabaty sięgają 3000 zł, a w sklepach partnerskich pojawiły się już ciekawe propozycje.

MSI Cyborg 15

MSI Cyborg 15 B13WEKG-629XPL to ciekawy wybór dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z laptopami gamingowymi. Konstrukcję wyposażono w 15,6-calowy ekran o odświeżaniu 144 Hz, co przełoży się na odczucie płynniejszej animacji w grach.

W środku znalazł się 8-rdzeniowy procesor Intel Core i5-13420H, karta graficzn NVIDIA GeForce RTX 5050 oraz16 GB pamięci RAM, a autorskie chłodzenie Cooler Boost utrzymuje wysoką wydajność w trakcie intensywnych sesji gamingowych. U wybranych sprzedawców można go kupić z rabatem sięgającym 450 zł.

MSI Katana 15 HX

MSI Katana 15 HX to 15,6-calowy laptop dla graczy \(–\) też znajdziemy tutaj ekran Full HD o odświeżaniu144 Hz, zapewniający wyjątkowo płynną animację. Graczy zainteresuje także 4-strefowe podświetlenie klawiatury, które podkreśla gamingowy charakter urządzenia.

Katana 15 HX występuje w konfiguracjach z procesorami Intel Core i5 lub i7 oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060, dzięki czemu można na nich w pełni korzystać z technologii DLSS 4 i Ray Tracing, podnoszących realizm gier. Notebook wyposażono również w autorskie chłodzenie Cooler Boost 5 i przełącznik MUX. MSI Katana 15 HX B14WFK-494XPL z procesorem Intel Core i5-14450HX kupić można nawet 450 zł taniej.

MSI Katana

MSI Katana B13VEK-1258PL to laptop z dużym, 17,3-calowym ekranem, który zapewnia znacznie większą przestrzeń roboczą. Większy rozmiar matrycy docenią nie tylko gracze, ale przede wszystkim osoby pracujące wielozadaniowo lub zajmujące się tworzeniem treści. Ekran IPS o odświeżaniu 144 Hz gwarantuje płynny i wyraźny obraz podczas gier i codziennego użytkowania.

W środku laptopa znajduje się procesor Intel Core i5-13420H oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 – to podstawowa konfiguracja, która pozwoli na granie na średnich ustawieniach. Skuteczne chłodzenie Cooler Boost 5, 4-strefowe podświetlenie RGB, Wi-Fi 6E oraz wsparcie dla AI-ready GPU czynią z niego wszechstronne narzędzie zarówno do gamingu, jak i pracy twórczej. Model ten dostępny jest w promocji z rabatem do 200 zł.

MSI Thin 15

MSI Thin 15 B12VE-2431PL to wszechstronny laptop gamingowy, który sprawdzi się także w codziennych zadaniach. System audio Nahimic od Steelseries gwarantuje wyraźne i dynamiczne brzmienie, co docenią zarówno gracze, jak i miłośnicy multimediów.

Urządzenie napędza procesor Intel Core i5-12450H i karta NVIDIA GeForce GeForce RTX 4050 z obsługą DLSS 3, co pozwoli na granie w mniej wymagające tytuły. Ten model dostępny jest w promocji z rabatem do 200 zł.