Myśleliście, że koniec roku w branży sprzętowej to sezon ogórkowy? Nic bardziej mylnego! AMD organizuje ważną konferencję, na której ma zaprezentować nowe procesory i akceleratory obliczeniowe.

AMD zapowiada ważną konferencję sprzętową

Konferencja AMD Accelerated Data Center Premiere to jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu producenta – według oficjalnego komunikatu, który zwykle nie ujawnia zbyt wielu informacji, wydarzenie będzie poświęcone innowacjom w dziedzinie procesorów AMD Epyc i akceleratorów obliczeniowych AMD Instinct.

Swoją prezentację oczywiście ma wygłosić dr Lisa Su, czyli prezes i dyrektor generalna AMD. Oprócz tego pojawi się Forrest Norrod (starszy wiceprezes i główny menedżer działu centrów danych i rozwiązań wbudowanych AMD) oraz Dan McNamara (starszy wiceprezes i główny menedżer działu serwerowego AMD).

Jakie premiery przygotowuje AMD?

Co prawda komunikat AMD brzmi dosyć tajemniczo, ale mamy pewne podejrzenia co do przygotowywanych nowości. W kuluarach mówi się o nowej generacji procesorów AMD Epyc z pamięcią 3D V-Cache (Milan-X), a także akceleratorach obliczeniowych AMD Instinct MI200 (CDNA 2).

Przygotowywane nowości raczej nie zainteresują użytkowników konsumenckich, ale będą odgrywać ogromne znaczenie w centrach danych, systemach obliczeniowych i superkomputerach. AMD daje jasny sygnał, że nie zamierza odpuszczać profesjonalnego rynku.

Konferencja startuje 8 listopada o godzinie 17:00 czasu polskiego - wydarzenie będzie transmitowane na żywo na stronie AMD, a powtórka będzie dostępna krótko po zakończeniu konferencji. Możecie jednak spodziewać się streszczenia najważniejszych informacji na łamach benchmark.pl.

Źródło: AMD, ExecutableFix