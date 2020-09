Jak pewnie wiecie, ostatnio pojawia się coraz więcej przecieków o nowych procesorach AMD. Pisaliśmy o wydajności serwerowych modeli i zmianach w budowie procesorów.

Nowe informacje dotyczące procesorów ujawnił Yuri Bubliy (1usmus) - programista, który rozwija aplikacje DRAM Calculator for Ryzen i ClockTuner for Ryzen (jeżeli zajmujecie się podkręcaniem, to na pewno o nich słyszeliście). Tym razem można jednak mówić o sprawdzonych wiadomościach, bo wyciągnięto je z... nowych wersji BIOSu z mikrokodem AGESA 1.0.8.1.

About Zen 3. Part 1.



One of the key features of Zen 3 will be the "Curve Optimizer" , which allows you to configure the boost of the Ryzen processor. In addition, you will be able to customize the frequency for each core without any restrictions.@AMDRyzen @AMD #ryzen