W końcu się doczekaliśmy! Nvidia zaprezentowała karty graficzne GeForce RTX 3000 z generacji Ampere, które mają szansę mocno namieszać na rynku komputerów do grania.

Od premiery kart graficznych Nvidia GeForce RTX 2000 „Turing” minęły dwa lata, więc pora na prezentację nowej generacji akceleratorów. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, Nvidia oficjalnie zapowiedziała karty graficzne GeForce RTX 3000 z generacji Ampere – poznaliśmy szczegóły dotyczące trzech topowych modeli: GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090.

Generacja Nvidia Ampere wprowadza sporą rewolucję

Karty graficzne GeForce RTX 3000 bazują na architekturze Ampere i są produkowane w litografii Samsung 8N. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, producent wprowadził kilka istotnych usprawnień w budowie kart.

Producent potwierdził też usprawnienia w samej architekturze – generacja Ampere wprowadz nowe jednostki cieniujące, rdzenie RT i rdzenie Tensor.

Nowa architektura pozwala uzyskać konkretny wzrost wydajności – w porównaniu do serii Turing, nowa generacja Ampere przynosi ponad 2-krotny wzrost wydajności i 1,9-krotny wzrost efektywności energetycznej w ray tracingu.

Karty pozwalają wykorzystać potencjał magistrali PCI-Express 4.0. Mało tego! Producent wprowadził też usprawnienia w komunikacji pamięci masowej z kartą graficzną – dzięki technologii RTX I/O można liczyć na 100-krotnie wyższą przepustowość, jednocześnie zachowując 20-krotnie niższe obciążenie procesora.

GeForce RTX 3090 - topowy model z nowej generacji

Rzecz jasna doczekaliśmy się też prezentacji nowych kart graficznych – producent póki co zapowiedział trzy topowe konstrukcje, które jako pierwsze pojawią się na rynku.

GeForce RTX 3090 to odpowiednik dotychczasowych modeli Titan – karta dla klientów, którzy nie uznają kompromisów i budują najpotężniejsze komputery do grania.

Na pokładzie znalazł się układ graficzny z 10 496 jednostkami CUDA oraz 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Producent twierdzi, że RTX 3090 poradzi sobie nawet z grami odpalonymi w rozdzielczości 8K. Gdyby jednak wydajność okazała się niewystarczająca, istnieje możliwość połączenia dwóch takich kart w trybie NVLink SLI (!).

Referencyjny model wykorzystuje potężne, 3-slotowe chłodzenie z dwoma przeciwstawnymi wentylatorami. Do dyspozycji oddano cztery wyjścia wideo: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4, a zasilanie doprowadza nowa 12-pinowa wtyczka (w zestawie znajduje się przejściówka na dwa 8-pinowe gniazda).

GeForce RTX 3090 ma trafić do sprzedaży 24 września, a sugerowana cena wynosi 1499 dolarów (u nas będzie to 7029 złotych). To o jakieś 1000 złotych więcej niż obecnie trzeba zapłacić za GeForce RTX 2080 Ti.

GeForce RTX 3080 - ta karta może mocno namieszać

Niżej w hierarchii plasuje się GeForce RTX 3080 – karta, która znajdzie zastosowanie w bardzo wydajnych komputerach do gier. To następca modelu GeForce RTX 2080 i GeForce RTX 2080 SUPER.

Producent zastosował rdzeń Ampere GA102 z 8704 rdzeniami CUDA oraz 10 GB pamięci GDDR6X 320-bit. W porównaniu do GeForce RTX 2080, karta ma oferować nawet 2-krotny wzrost wydajności.

Referencyjna wersja wygląda jak… pomniejszony GeForce RTX 3090. Też mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi wentylatorami, ale karta zajmuje już tylko 2 sloty. Zestaw złączy pozostał ten sam: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a, a zasilanie doprowadza wtyk 12-pin. Producent zrezygnował z trybu SLI.

Kiedy premiera? Już 17 września – GeForce RTX 3080 został wyceniony na 699 dolarów (u nas będzie to 3279 złotych). Mówimy więc o segmencie obecnych kart GeForce RTX 2080 SUPER.

GeForce RTX 3070 - wydajnie i w dobrej cenie

Na koniec GeForce RTX 3070, który ma szansę stać się nowym królem opłacalności – karta zastępuje obecne modele GeForce RTX 2070 i GeForce RTX 2070 SUPER, ale powinna być dużo wydajniejsza.

Konstrukcja bazuje na układzie Ampere GA104 z 5888 jednostkami CUDA i dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Według deklaracji producenta, GeForce RTX 3070 jest o jakieś 60% wydajniejszy od GeForce RTX 2070.

Wersja Founders Edition wykorzystuje mniejsze chłodzenie z dwoma wentylatorami (tym razem umieszczonymi po tej samej stronie). Do dyspozycji oddano jedno wyjście HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a, a zasilanie doprowadza wtyk 12-pin.

Zainteresowani modelem GeForce RTX 3070 będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo karta ma trafić do sprzedaży w październiku (dokładna data jeszcze nie została ujawniona). Sugerowana cena to 499 dolarów, co u nas odpowiada 2359 złotym – zapowiada się zatem nowy król wydajności w segmencie do 2500 złotych.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-200 Ampere GA104-300 Rdzenie CUDA 10496 8704 5888 Taktowanie GPU 1400 - 1700 MHz 1440 - 1710 MHz 1500 - 1730 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 512 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W Cena $1499 $699 $499

Nvidia rozbiła bank! AMD ma ciężki orzech do zgryzienia

Nie da się ukryć, że premiera nowych kart graficznych Nvidii była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku. I wiecie co? Wiele na to wskazuje, że się nie zawiedziemy – modele GeForce RTX 3000 mają oferować dużo lepsze osiągi, jednocześnie zachowując bardzo atrakcyjną cenę (oczywiście będziemy musieli poczekać na niezależne testy).

Co prawda przed nami premiera kart graficznych AMD Radeon z nowej generacji RDNA 2 (w tym sławnego Big Navi), ale w takiej sytuacji konkurent może mieć problem z pokonaniem nowych GeForce’ów. Czekamy więc na odpowiedź „czerwonych”, bo to może być niezwykle pasjonujący pojedynek na rynku GPU.

Źródło: Nvidia, inf. własna

