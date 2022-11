Problemy z kartami GeForce RTX 4090 to wyjątkowo trudna sprawa, która przewija się w branżowych mediach od kilku tygodni. Do tematu w końcu odniósł się producent – znana jest już prawdopodobna przyczyna usterki.

Karta GeForce RTX 4090 zadebiutowała w ubiegłym miesiącu. Niedługo później w sieci pojawiły się doniesienia o problemach z przegrzewającym i topiącym się złączu zasilania 16-pin (12VHPWR), co wywołało prawdziwą burzę w sieci.

Jaka jest przyczyna problemów?

Nvidia o problemach z kartami GeForce RTX 4090 - powód ma być prosty…

Producent postanowił zbadać przyczynę problemów i wydał komunikat ze wstępnymi ustaleniami. Problemem ma być niewłaściwie podłączona wtyczka zasilania do gniazda w karcie graficznej (co potwierdzałoby teorię redakcji Gamers Nexus).

Nasze dotychczasowe ustalenia sugerują, że częstym problemem jest to, że wtyczka nie jest całkowicie podłączona do karty graficznej. Aby upewnić się, że wtyczka jest bezpiecznie podłączona, zalecamy najpierw, przez podłączeniem karty graficznej do płyty głównej, podłączyć adapter do karty graficznej, aby upewnić się, że jest dobrze i równomiernie włożony,

Sprawdzamy dodatkowe sposoby na upewnienie się, że wtyczka jest bezpieczna przed uruchomieniem karty graficznej. Nvidia i nasi partnerzy są zaangażowani we wsparcie naszych klientów i zapewnienie im przyspieszonego procesu RMA, niezależnie od używanego kabla lub karty.



Główne problemy mają wynikać z niewłaściwego podłączenia wtyczki zasilającej

Ryzyko wystąpienia problemów jest bardzo małe. Producent potwierdził, że do tej pory łącznie zidentyfikowano około 50 przypadków uszkodzenia kart graficznych RTX 4090 (na około 125 000 sprzedanych egzemplarzy). Nie przeszkadza to jednak konkurencji by naśmiewać się z usterki...

Źródło: Nvidia, Twitter @ Andreas Schilling