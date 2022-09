Zastanawiacie się nad zakupem komputera z nowym procesorem AMD Ryzen 7000? Jeśli tak, to szykujcie się na spory wydatek pieniędzy – poznaliśmy ceny płyt głównych MSI X670 i X670E.

Nowe procesory AMD zapowiadają się jako mała rewolucja w świecie PC - układy mają podnieść poprzeczkę nie tylko w kwestii wydajności, ale też funkcjonalności. Do obsługi układów wymagane będą jednak nowe płyty główne z podstawką AM5.

Wiemy, że producenci przygotowują konstrukcje z różnymi chipsetami. We wrześniu powinny zadebiutować high-endowe modele z układami X670 i X670E, a w październiku tańsze modele z układami B650 i B650E.

Ceny płyt głównych MSI X670. Będzie drogo!

Ile trzeba będzie zapłacić? Pewną wskazówkę dała nam firma MSI - w oficjalnym sklepie producenta pojawiły się oferty sprzedaży płyt głównych z chipsetami X670 i X670E (można zatem przyjąć, że to sugerowane ceny przez producenta).

Co tu dużo mówić - nowe płyty nie należą do najtańszych (żeby nie mówić, że są drogie). W porównaniu do odpowiedników z chipsetem X570 (AM4) to prawie 2-krotnie wyższe stawki. Mało tego! Ceny są wyższe nawet od odpowiedników pod procesory Intel (LGA 1700), które i tak były krytykowane za bardzo wysokie stawki.

Model AMD AM4 Intel LGA 1700 AMD AM5 MSI PRO WIFI MSI X570-A PRO $149,99 MSI PRO Z690-A WIFI $229,99 MSI PRO X670-P WIFI $289,99 MSI MPG Carbon WIFI MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI $299,99 MSI MPG Z690 CARBON WIFI $379,99 MSI MPG X670E CARBON WIFI $479,99 MSI MEG ACE MSI MEG X570S ACE MAX $399,99 MSI MEG Z690 ACE $549,99 MSI MEG X670E ACE $699,99 MSI MEG GODLIKE MSI MEG X570 GODLIKE $699,99 MSI MEG Z690 GODLIKE $1199,99 MSI MEG X670E GODLIKE $1299,99

Wysokie ceny zapewne wynikają z wyższych kosztów produkcji - wymagane jest zastosowanie droższych materiałów, które wpływają na wyższą cenę produktu. Niestety, wysoka cena wpłynie też na opłacalność nowych procesorów AMD. Osoby, które będą chciały wydać mniej pieniędzy, będą musiały poczekać do października na tańsze modele B650 i B650E (najtańsze konstrukcje podobno mają kosztować 125 dolarów).

Źródło: MSI