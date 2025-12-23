Grudzień w vivo przynosi kolejną gorącą promocję dla fanów mobilnej fotografii! Kupując smartfon vivo X300 Pro w Media Expert, możecie zgarnąć zestaw fotograficzny ZEISS 2.35x Telephoto Extender aż 800 zł taniej.

Materiał sponsorowany przez vivo

Dodatkowe bonusy w Programie Odkup sprawiają, że oszczędności mogą być jeszcze większe. Jeśli szukaliście smartfona, który łączy flagową wydajność z fotograficznymi możliwościami nie możecie przegapić tej promocji.

Jak skorzystać z promocji?

Oferta jest prosta: kupując vivo X300 Pro w Media Expert, możecie dokupić zestaw fotograficzny vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender w cenie 499 zł. To aż o 800 zł taniej! Wystarczy dodać oba produkty do koszyka, a rabat naliczy się automatycznie.

Promocja trwa od 23 grudnia do końca roku.

Warto pamiętać, że X300 Pro wciąż dostępny jest w Media Expert w drugiej specjalnej ofercie. Odsprzedając swój stary smartfon w Programie Odkup, możecie zyskać dodatkowe 500 zł rabatu.

Obie promocje łączą się ze sobą, więc to nie lada gratka dla fanów mobilnej fotografii.

Smartfon dla fanów mobilnej fotografii

vivo X300 Pro to jeden z najbardziej zaawansowanych fotograficznie smartfonów dostępnych w Polsce. Zastosowano tu profesjonalny system aparatów stworzony z legendarną marką ZEISS, w którym szczególną rolę odgrywa teleobiektyw oparty na nowej, 200-megapikselowej matrycy Samsung HPB, a także główny aparat z gimbalową stabilizacją obrazu.

Dodatkowy Telekonwerter ZEISS 2,35x pozwala jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Jego konstrukcja została zainspirowana teorią Keplera i składa się z 13 szklanych soczewek o wysokim współczynniku transmisji światła.

Dzięki zestawowi fotograficznemu vivo ZEISS 2.35x Telephoto Extender, uzyskujemy znacznie większe zbliżenie optyczne i możliwość robienia zdjęć z jeszcze większych odległości bez typowych strat jakości, które zwykle pojawiają się przy cyfrowym przybliżeniu w smartfonach. Twórz zjawiskowe kadry i nagrywaj wideo w krystalicznej jakości nawet przy ekstremalnym przybliżeniu.

Flagowa specyfikacja nie tylko w aparacie

Na aparacie jednak możliwości X300 Pro się nie kończą. Smartfon wyposażono w pojemną baterię, szybkie ładowanie 90W, flagowy procesor MediaTek Dimensity 9500, 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Całość działa pod kontrolą Android 16 z nakładką OriginOS 6, która została specjalnie zoptymalizowana i zapewnia płynną współpracę nawet z komputerami z systemem MacOS. Taki zestaw gwarantuje wysoką wydajność, płynną wielozadaniowość i pełen komfort na co dzień.

Materiał sponsorowany przez vivo