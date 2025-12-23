Smartfony

Android przewidzi twoje potrzeby. Google gotuje nową funkcję

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Pierwsi użytkownicy Androida mogą już korzystać z nowej funkcji AI. Jak działają Sugestie kontekstowe?

Jak zauważył serwis Android Authority, funkcja dostępna jest na razie u garstki osób korzystających z wersji beta Usług Google Play o oznaczeniu 25.49.32. Samo przejście na program rozwojowy jednak nie wystarczy, bo prawdopodobnie Sugestie kontekstowe aktywowane są wyrywkowo po stronie serwera i - z uwagi na wykorzystanie AI - mogą jeszcze w ogóle nie być dostępne na terenie Unii Europejskiej. 

Sugestie kontekstowe na smartfonach z Androidem

Według opisu, nowa funkcja ma odpowiadać za dostarczanie "pomocnych sugestii z aplikacji i usług na podstawie twoich rutynowych czynności i lokalizacji". Google przytacza dwa przykłady:

  • aplikacja muzyczna może zasugerować na siłowni playlistę, której często słuchasz podczas wieczornego treningu;
  • jeśli w soboty często przesyłasz obraz z meczów sportowych na telewizor w salonie, urządzenie może zasugerować przesłanie obrazu w odpowiednim momencie.

Google deklaruje, że po włączeniu Sugestii kontekstowych “aktywność na urządzeniu i dane o lokalizacji są przechowywane w zaszyfrowanej przestrzeni na urządzeniu”, a “aplikacje i usługi nie widzą tych danych”. 

Wygląda to trochę na uproszczoną alternatywę dla funkcji Magiczna podpowiedź, która dostępna jest w wybranych krajach na smartfonach z linii Google Pixel 10. W przeciwieństwie do niej ma być jednak dostępna na urządzeniach różnych marek. 

Na razie nie wiadomo, kiedy Sugestie kontekstowe doczekają się oficjalnego wydania. Jako że udostępniane są w ramach aktualizacji Usług Google Play, prawdopodobnie trafią do użytkowników niezależnie od wersji Androida. 

