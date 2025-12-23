Valve kończy ze Steam Deck LCD. Teraz będzie drożej

Rezygnacja z najtańszego w ofercie producenta Steam Decka z ekranem LCD oznacza, że w portfolio zostanie tylko wariant z panelem OLED. To sprawi, że aby kupić konsolę przenośną ze SteamOS, będziemy musieli wydać więcej.

Steam Deck to sprzęt, który otworzył bramy komputerowego grania w formie przenośnej na dobre. To także jedna z tańszych tego typu konsol, przynajmniej w obecnej fazie. Wariant LCD, który zadebiutował w lutym 2022 roku, sprzedał się w nakładzie około 3 milionów do końca 2023 roku, jeśli wierzyć spekulacjom Omdia. Później Vavle postawiło na ulepszoną wersję z większym, 7,4-calowym ekranem OLED, lepszym czasem pracy na baterii, większą pamięcią oraz obsługą Wi-Fi 6E.

Valve nie wycofało jednak pierwotnej wersji konsoli, a zamiast tego obniżyło jej cenę. Steam Deck LCD już od jakiegoś czasu dało się kupić za mniej niż 2000 złotych i dzięki temu był on ciekawą alternatywą dla taniejących konsol przenośnych opartych o Windowsa. Te czasy powoli dobiegają końca.

Steam Deck LCD kończy żywot. Teraz konsole od Valve będą droższe

Na polskiej stronie Valve otrzymujemy informację, że Steam Deck LCD został wyprzedany. Nie wiemy jednak, czy na stałe i czy możemy oczekiwać choć jednej partii sprzętu. Więcej informacji płynie z amerykańskiej wersji witryny, gdzie pomiędzy informacjami o wersjach pojawił się taki komunikat:

Nie produkujemy już konsoli Steam Deck LCD 256 GB. Gdy ta się wyprzeda, nie będzie już dostępna.

Producent nie ujawnia, co jest powodem zakończenia produkcji. Możemy jedynie przypuszczać, że kryzys na rynku pamięci operacyjnej mógł spowodować wzrost cen komponentów na tyle, by najtańszy model stał się nieopłacalny dla producenta. To z kolei stawia potencjalnych kupców konsoli Valve przed trudnym wyborem. Ze sklepu zniknie bowiem wersja konsoli kosztująca 1899 złotych.

Między wersją LCD a OLED w Polsce jest 700 złotych różnicy. Co prawda oprócz ekranu OLED dostajemy też dysk o większej pojemności, ale wydanie 2599 złotych na konsolę przenośną może być twardszym orzechem do zgryzienia. Ponadto w tej cenie pojawia się konkurencja w postaci Lenovo Legion Go S w wersji SteamOS, który co prawda korzysta z ekranu IPS, ale ten ma odświeżanie do 120 Hz zamiast 90 w wersji OLED, wyższą rozdzielczość, większy ekran i jasność rzędu 500 nitów.

Koniec sprzedaży podstawowej wersji Steam Deck

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Steam Deck 2 już powstaje, Valve może dokonać doprowadzić do sytuacji, w której i wariant OLED szybko zniknie ze sklepowych półek. Jednocześnie firmie może zależeć na tworzeniu szerokiej platformy do gier, by przyciągać graczy ku nadchodzącej Steam Machine. Jej cena nie jest jeszcze znana – miejmy nadzieję, że producentowi udało się zabezpieczyć zapas kości pamięci jeszcze przed wybuchem kryzysu.

Źródło: The Verge