NVIDIA ogranicza GeForce NOW. Gracze oburzeni

GeForce NOW miał być tanią alternatywą dla komputera i konsoli. NVIDIA zmienia jednak zasady gry – wprowadza limit godzin, dodatkowe opłaty i pytanie, czy granie w chmurze wciąż się opłaca.

Przez ostatnie lata GeForce NOW był postrzegany jako realna alternatywa dla zakupu drogiego komputera lub konsoli. Usługa NVIDII pozwala streamować gry, które użytkownik już posiada, korzystając z mocy zdalnych kart graficznych – w najwyższym pakiecie nawet klasy RTX 5080. Dla wielu graczy oznaczało to dostęp do nowoczesnych technologii bez inwestowania kilku tysięcy złotych w sprzęt.

Ten model zaczyna się jednak zmieniać.

NVIDIA wprowadza ograniczenia

Na początku 2025 roku NVIDIA wprowadzi limit 100 godzin grania miesięcznie dla nowych użytkowników GeForce NOW. Dotychczasowi subskrybenci zachowali nielimitowany czas gry, ale tylko do 1 stycznia 2026 r – po tej dacie ograniczenie obejmie wszystkich.

Firma tłumaczy decyzję chęcią utrzymania "niezrównanej jakości, wysokiej wydajności oraz krótkich – lub zerowych – kolejek”, bez konieczności podnoszenia ceny abonamentu. W praktyce oznacza to jednak zmianę filozofii korzystania z usługi, szczególnie dla najbardziej aktywnych graczy.

Dodatkowe godziny? Tak, ale za dodatkową opłatą

Po przekroczeniu 100 godzin w miesiącu użytkownicy mogą dokupić pakiety po 15 godzin:

Performance (9,99 dol./mies.) – 2,99 dol. za 15 godzin

Ultimate – 5,99 dol. za 15 godzin

Warto przypomniec, że darmowy pakiet nie ma miesięcznego limitu, ale wiąże się z licznymi ograniczeniami: sesje trwają maksymalnie godzinę, sprzęt jest słabszy, a kolejki potrafią być bardzo długie.

Jak szybko rosną koszty?

Według wyliczeń przygotowanych przez użytkownika Reddita, granie 3 godziny dziennie (ok. 91 godzin miesięcznie) mieści się w limicie. Ale przykładowo 4 godziny dziennie (ok. 122 godziny miesięcznie) podnosi koszt do ok. 16 dol. (Performance) i 32 dol. (Ultimate). Przy 5–6 godzin dziennie powoduje gwałtowny wzrost wydatków – nawet do 55,93 dol miesięcznie w najwyższym pakiecie.

W dłuższej perspektywie robi się jeszcze ciekawiej. Granie 6 godzin dziennie na pakiecie Ultimate to około 671 dol. rocznie, czyli kwota zbliżona do ceny nowej konsoli. W ciągu pięciu lat suma ta może dorównać kosztowi solidnego, gamingowego PC.

Ile trzeba będzie dopłacić grając przez GeForce NOW? (źródło Reddit u/appleroyales)

Dla kogo to problem?

NVIDIA podkreśla, że tylko około 6 proc. użytkowników gra średnio więcej niż 3 godziny dziennie, więc dla większości klientów zmiana nie będzie odczuwalna. Jednak dla osób traktujących GeForce NOW jako pełnoprawny zamiennik komputera lub konsoli – szczególnie graczy spędzających wiele godzin dziennie w grach – nowy model może znacząco zmienić opłacalność usługi.

Nie brakuje głosów niezadowolenia. Inny użytkownik Reddita komentuje:

"Wyobraź sobie, że Netflix ograniczałby Cię w wyborze filmów i seriali, które możesz oglądać..."

GeForce NOW wciąż pozostaje atrakcyjną alternatywą dla drogiego sprzętu, zwłaszcza dla graczy okazjonalnych. Wprowadzenie limitu 100 godzin miesięcznie pokazuje jednak, że NVIDIA coraz wyraźniej odcina się od idei "nielimitowanego grania w chmurze”. Dla części użytkowników może to być sygnał, że w dłuższej perspektywie własny PC lub konsola znów zaczynają wyglądać na bardziej opłacalną inwestycję.