Otwierasz lodówkę, a tam Gemini. I to nawet nie jest żart

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Z wirtualnego asystenta Gemini możesz już korzystać na telefonie, zegarku, komputerze, telewizorze, inteligentnym głośniku i w samochodzie. Następny przystanek - twoja lodówka.

Lodówki z AI nie są niczym nowym. Samsung od 2020 roku ma w swojej ofercie modele, które są w stanie same rozpoznawać żywność znajdującą się we wnętrzu i na tej podstawie tworzyć listy brakujących produktów. 

Koreański producent przyznaje jednak, że możliwości AI w lodówkach są jak na dzisiejsze standardy dość ograniczone. Aktualny algorytm wykorzystywany przez Samsunga jest w stanie rozpoznać 37 rodzajów żywności świeżej oraz 50 rodzajów żywności przetworzonej, ale firma ma już plan, jak obejść te ograniczenia. 

Samsung zapowiada lodówki z Gemini

Samsung ogłosił zacieśnienie współpracy z Google Cloud, dzięki czemu lodówki z AI na rok 2026 będą zasilane przez sztuczną inteligencję Gemini. Urządzenia mają znacznie lepiej radzić sobie z identyfikowaniem żywności znajdującej się we wnętrzu, bez ograniczania się do krótkiej listy zdefiniowanych produktów. 

W Gemini zostanie wyposażona także chłodziarka do wina Bespoke AI Wine Cellar. Dzięki wbudowanej kamerze, AI ma rozpoznawać etykiety wkładanych oraz wyjmowanych butelek, a aplikacja na telefon pozwoli monitorować stan zapasów i wyświetli sugestie dotyczące parowania trunków z potrawami. 

Nowa seria lodówek Samsunga z Gemini zostanie zaprezentowana na targach CES 2026, które startują 6 stycznia.

