Największe zmiany od lat. Jak Apple przeprojektuje Macbooka Pro?

Po latach posuchy Macbooki Pro mogą zmienić radykalnie swoje oblicze. Jeśli wierzyć przeciekom, nadchodzące zmiany dotkną niemal każdego istotnego aspektu. Do tego kilka rozwiązań byłoby zaskakujących ze strony Apple.

Komfortowa pozycja na rynków laptopów, jaką zajmuje Apple, przez długi czas wydawała się nienaruszona. Producent nie przestraszył się pełnoprawnego debiutu architektury ARM na Windowsie, nawet jeśli ta zapewniała część zalet, jakie możemy osiągnąć dzięki układom z serii M. W dalszym ciągu stosunek ceny do bezproblemowości pozostaje domeną laptopów Apple.

Trzeba jednak uczciwie zauważyć, że producent nie przykładał się zbytnio do swoich konstrukcji i jego laptopy powielają znakomitą większość specyfikacji. Plotki już od wielu lat sugerowały, że Apple w końcu zdecyduje się na zmiany, a fakt, że nowy Macbook Pro ma problemy z przegrzewaniem pokazuje, że formuła zaczyna się wyczerpywać. Dlatego też nowa generacja przyniesie spore zmiany.

MacBook Pro będzie cieńszy i dostanie wyczekiwany ekran

W ostatnim czasie nastąpiła kumulacja wiadomości, które sugerują, że Apple ma szykować największą zmianę w MacBooku Pro od pięciu lat. Według 9to5Mac, firma wprowadzi do tej linii panele OLED, co ma zapewnić wyższą jasność, lepszy kontrast i bardziej nasycone kolory. Ekran w technologii OLED zadebiutował w ofercie firmy razem z premierą iPadów Pro w 2024 roku.

iPad Pro z ekranem Tandem OLED

Nie będzie to byle jaki panel. Serwis TheElec wskazuje, że MacBook Pro ma otrzymać technologię Tandem OLED (tzw. dwuwarstwowy układ RGB). Dwie warstwy zwiększają jasność i trwałość w porównaniu z ekranem o pojedynczej warstwie. Pojedynczy OLED ma za to trafić do przyszłych Macbooków Air.

Wraz z przejściem na OLED Apple może zrezygnować z notcha. Firma badawcza Omdia mówi o postawieniu na mniejszy otwór na kamerę, podobny do tych, które goszczą w znakomitej większości telefonów z Androidem. Nie wiadomo jednak, czy w imię kontynuowania charakterystycznego stylu rozwiązanie nie będzie bliższe wycięciu znanemu z iPhone’a. Dobrą informacją jest jednak to, że będzie ono mniejsze.

Z kolei Bloomberg informuje, że planowany jest cieńszy projekt obudowy. Ten projekt rozważano już wcześniej, ale ze względu na opóźnienia w technologii wyświetlaczy smuklejsze obudowy nie pojawiły się w wersji z 2025 roku. Według przecieków harmonogram wskazuje teraz na przełom 2026/2027 roku, z możliwą prezentacją pod koniec 2026 roku i ograniczoną dostępnością na start.

Przełomowy rok dla Apple?

Rok 2026 może być przełomowy dla laptopów Apple. Analityk Ming-Chi Kuo przewiduje wprowadzenie dotykowych Macbooków. Do tego w przeciekach mówi się, że Apple pracuje nad pierwszym Macbookiem z łącznością komórkową, wykorzystując własny modem, który zaliczył debiut w iPhone’ach z serii 17.

Na koniec pozostaje kwestia procesorów. Nowa konstrukcja wymaga hucznego otwarcia i najpewniej takim będzie debiut układów M6, wykonanych w procesie TSMC 2nm. Ten sam proces ma być częścią układów Apple A20, które pojawią się w przyszłorocznych iPhone’ach. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała dystrybucja jednostek M6 i czy z miejsca dostaniemy warianty Pro oraz Max. Przyszły rok zapowiada się jednak ciekawie.

Źródło: 9to5Mac