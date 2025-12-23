Lenovo szykuje nowe laptopy Legion i LOQ. Gracze będą zadowoleni

CES 2026 zbliża się wielkimi krokami, a Lenovo już teraz podgrzewa atmosferę. Do sieci trafiły informacje o nowych laptopach Legion i LOQ z procesorami AMD Ryzen oraz kartami RTX 50, które mają namieszać w segmencie gamingowym.

Do targów CES 2026 pozostało jeszcze trochę czasu, ale atmosfera wokół nadchodzących premier zaczyna się wyraźnie zagęszczać. Coraz więcej producentów szykuje nowy sprzęt, a kolejne przecieki zdradzają, czego możemy się spodziewać w styczniu w Las Vegas. Tym razem na tapet trafiło Lenovo – a konkretnie nowe laptopy gamingowe z serii Legion i LOQ, których specyfikację ujawnił serwis Windows Latest.

Według opublikowanych informacji Lenovo przygotowuje szeroką ofensywę sprzętową opartą na procesorach AMD. Wśród nadchodzących modeli znajdą się zarówno konstrukcje wykorzystujące nowe układy Ryzen AI serii 400, jak i tańsze warianty oparte na starszych, ale wciąż wydajnych procesorach Ryzen serii 200. Wszystkie te urządzenia mają zostać oficjalnie zaprezentowane właśnie na CES 2026.

Najwięcej emocji budzą laptopy Lenovo Legion 7a oraz Legion 5a, które mają trafić do segmentu Copilot+ PC z systemem Windows 11. Zgodnie z przeciekami oba modele będą wyraźnie smuklejsze i lżejsze od poprzedników, a Lenovo chce nimi trafić nie tylko do graczy, ale także streamerów, twórców treści oraz użytkowników z branży nauk ścisłych (STEM).

Lenovo Legion 7a – topowy model dla wymagających

Flagowym modelem ma być Lenovo Legion 7a. Laptop otrzyma 16-calowy ekran PureSight OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania aż 240 Hz. Matryca zaoferuje 100% pokrycia palety DCI-P3, bardzo niskie opóźnienia oraz certyfikaty VESA TrueBlack i Dolby Vision, co jasno pokazuje, że Lenovo celuje również w profesjonalnych twórców.

Sercem Legiona 7a będzie jeden z nowych procesorów AMD Ryzen AI serii 400 – w najwyższej konfiguracji Ryzen AI 9 HX 470. W środku znajdziemy też kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU z 8 GB pamięci GDDR7 i łącznym TDP sięgającym 125 W. Według źródeł Windows Latest, laptop ma być mocno nastawiony na zadania wykorzystujące sztuczną inteligencję – zarówno w grach, jak i w pracy kreatywnej czy obliczeniach naukowych.

Lenovo ma tu wykorzystywać autorski system Lenovo AI Engine+, współpracujący z układami AI LA1 i LA4 oraz NPU wbudowanym w procesory Ryzen AI 400. Całość będzie dynamicznie zarządzać wydajnością, chłodzeniem i poborem mocy, pozwalając płynnie przełączać się między graniem a bardziej wymagającymi zadaniami.

Cena Lenovo Legion 7a ma startować od około 1999 dol., a sprzedaż – jeśli przecieki się potwierdzą – ruszy w kwietniu 2026 r.

Lenovo Legion 5a – niemal flagowa wydajność w niższej cenie

W ofercie producenta znajdzie się też niewiele gorszy Lenovo Legion 5a. Laptop zachowa wiele cech Legiona 7a, ale w bardziej przystępnej cenowo formie. Wiemy, że też zaoferuje on ekran PureSight OLED, tym razem o przekątnej 15,3 cala i odświeżaniu 165 Hz. W środku znajdzie się procesor AMD Ryzen AI 9 465, czyli nieco słabszy wariant z nowej serii Ryzen AI 400, natomiast karta graficzna pozostanie bez zmian – NVIDIA GeForce RTX 5060.

Legion 5a również skorzysta z Lenovo AI Engine+ (w konfiguracji LA1 + LA3) oraz systemu chłodzenia Legion Coldfront. Lenovo pozycjonuje ten model jako sprzęt uniwersalny: do gier, streamingu, pracy kreatywnej i codziennego użytku.

Cena Legiona 5a z procesorem Ryzen AI 400 ma zaczynać się od 1499 dol., a dostępność przewidywana jest na kwiecień 2026 r. Co ciekawe, Lenovo planuje też zbliżoną wersję Legion 5i z procesorem Intela (maksymalnie Intel Core Ultra 9 386H), droższą o około 50 dol.

Dla użytkowników z mniejszym budżetem Lenovo przygotowuje również wariant Legion 5a oparty na procesorach AMD Ryzen serii 200 (odświeżane modele z generacji Hawk Point), takich jak Ryzen 7 250. Mimo starszej konstrukcji, laptop nadal ma oferować kartę NVIDIA GeForce RTX 5060, ekran OLED 165 Hz oraz nowoczesną łączność Wi-Fi 7. Cena startowa tego wariantu ma wynosić około 1299 dol., co czyni go ciekawą propozycję w segmencie bardziej przystępnych laptopów gamingowych.

Tańsze modele Lenovo LOQ

Podczas targów CES 2026 Lenovo nie ograniczy się wyłącznie do flagowych modeli Legion. Jak wynika z ujawnionych informacji, na targach pojawi się również nowa generacja laptopów z serii Lenovo LOQ, czyli tańszej linii urządzeń o dobrej wydajności, skierowanej do graczy, studentów oraz użytkowników szukających uniwersalnego komputera do nauki i rozrywki.

Lenovo zaprezentuje modele LOQ 15AHP11 z procesorami AMD Ryzen serii 200 oraz LOQ 15IPH11 oparte na układach Intel Core Ultra. Oba laptopy mają być skierowane do graczy i studentów, którzy potrzebują jednego urządzenia zarówno do nauki, jak i rozrywki.

Mimo niższego segmentu cenowego, nowe LOQ mają zostać wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50, co zapewni dostęp do nowoczesnych technologii graficznych także w tańszych konstrukcjach. Lenovo zastosuje tu system chłodzenia Hyperchamber Cooling, który – według przecieków – poprawia przepływ powietrza i ogranicza hałas, co ma znaczenie przy dłuższej pracy lub graniu.

Cena Lenovo LOQ 15AHP11 ma startować od 1149 dol., a dostępność planowana jest na kwiecień 2026 r. Model LOQ 15IPH11 z procesorami Intela również zostanie pokazany na CES 2026, jednak według źródeł Windows Latest trafi tylko na wybrane rynki.