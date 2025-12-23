Smartfony

Galaxy S26 niczym iPhone? Samsung pracuje nad nowym trybem aparatu

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Coraz więcej wskazuje na to, że Samsung Galaxy S26 pozwoli na robienie zdjęć w rozdzielczości 24 Mpix. Może to być wbrew pozorom znacząca zmiana.

Na rynku od lat dostępne są smartfony z aparatami 48, 50, 108 czy 200 Mpix, ale zdecydowana większość z nich domyślnie robi zdjęcia 12 Mpix. Większa rozdzielczość jest zazwyczaj opcjonalna i przekłada się na zauważalnie większy rozmiar plików, a i nierzadko na gorsze działanie HDR-u i innych algorytmów przetwarzania obrazu. 

W 2023 roku z tego trendu wyłamał się Apple, bo iPhone’y od linii 15 w górę domyślnie robią zdjęcia w nietypowej rozdzielczości 24 Mpix. Po latach Samsung może obrać podobny kierunek. 

Samsung Galaxy S26 z trybem robienia zdjęć 24 Mpix

Serwis Android Authority przeanalizował kod testowej wersji nakładki One UI 8.5 i natrafił na liczne odniesienia do trybu 24 Mpix w domyślnej aplikacji aparatu. Spekuluje się, że taka opcja trafi do smartfonów z linii Galaxy S26, o czym plotkowano już wcześniej. 

Flagowce Samsunga od Galaxy S24 w górę pozwalają już na robienie zdjęć 24 Mpix, ale wymaga to pobrania i użycia dodatkowej aplikacji aparatu Expert RAW. 

Osobiście uważam 24 Mpix za rozdzielczość optymalną

W 2023 roku przeprowadziłem prosty test. Za pomocą iPhone’a 15 Pro zrobiłem zdjęcia tego samego miejsca w trybach 12, 24 oraz 48 Mpix. 

Tak w przypadku tego kadru prezentowały się różnice w szczegółowości: 

A tak w rozmiarach zdjęć

  • 12 Mpix - 2,4 MB;
  • 24 Mpix - 3,3 MB;
  • 48 Mpix - 5,6 MB.

W mojej ocenie 24 Mpix stanowi najbardziej optymalną rozdzielczość. Tryb ten wnosi zauważalną poprawę szczegółowości względem 12 Mpix, a jednocześnie drastycznie mniejszy rozmiar pliku niż 48 Mpix. 

Nie miałbym więc nic przeciwko, gdyby tryb 24 Mpix - choćby opcjonalny - trafił na więcej smartfonów. A szanse na to rosną. 

Oczekuje się, że modele Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra ujrzą światło dzienne na początku 2026 roku.

