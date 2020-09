Amnesia: Rebirth to najnowszy horror studia, które poza wcześniejszą odsłoną spod tego znaku dało nam też Penumbrę czy SOMA. Zapowiada się kolejna niepokojąca i szalenie klimatyczna produkcja. A zagramy w nią już niedługo.

Amnesia: Rebirth zacznie straszyć w październiku

Odpowiedzialna za tę produkcję ekipa Frictional Games oficjalnie ogłosiła, że Amnesia: Rebirth zadebiutuje 20 października 2020 roku w wersjach przeznaczonych na komputery oraz konsole PlayStation 4. Aby dodatkowo uczcić tę zapowiedź, opublikowała również świeżutki zwiastun – to trwające nieco ponad minutę wprowadzenie do niepokojącej fabuły tego horroru.

Zobacz najnowszy zwiastun Amnesia: Rebirth

Strach się bać. Naprawdę strach się bać

Jako Tasi Trianon przemierzasz ciemne pustkowia i mierzysz się z lękami, próbując sobie przypomnieć co się stało i dlaczego znajdujesz się pośrodku algierskiej pustyni. Ale musisz powstrzymywać strach, bo to właśnie nim żywi się bestia, która jest tuż za tobą. Obserwując wydarzenia oczami protagonistki odkryjemy granice ludzkiej wytrzymałości i przetestujemy swój spryt.

Jeśli to wszystko wygląda i brzmi dla ciebie dobrze, to wiesz już, jaką datę zakreślić na czerwono w swoim kalendarzu. Zamierzasz to zrobić czy nie widzisz w tym tytule niczego ciekawego (a przynajmniej nie na tyle, żeby wyczekiwać dnia premiery)?

