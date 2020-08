The Medium to jeden z najciekawszych horrorów na horyzoncie i jedna z najlepiej zapowiadających się polskich gier w tym roku. Podczas targów Gamescom 2020 znowu dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat tego ambitnego projektu.

W The Medium usłyszmy Troya Bakera. Tak, tego Troya Bakera

Możesz nie wiedzieć jak wygląda, ale jego głos znasz na pewno. Troy Baker – bo o nim mowa – będzie współpracować z ekipą Bloober Team, udzielając głosu Paszczy – potworowi zrodzonemu z tragedii. Przetrwanie spotkań z nim będzie najtrudniejszym z wyzwań, czekających na Marianne w The Medium – najnowszym horrorze psychologicznym twórców Layers of Fear czy Observer.

Tą świetną wiadomością Polacy pochwalili się podczas trwającego właśnie wydarzenia Gamescom 2020. W trakcie wirtualnego spotkania z redakcją IGN pokazali też kilka fragmentów rozgrywki z The Medium i opowiedzieli co nieco na temat najważniejszego elementu tej gry, jakim jest podwójna rzeczywistość. Marianne będzie bowiem przebywać równocześnie w realnym świecie i tym, nad którym czuwają duchy. Wykorzystanie możliwości drzemiących w obu tych rzeczywistościach będzie kluczem do rozwiązania pewnej tajemnicy… Zobacz i dowiedz się więcej:

Zobacz najnowszy gameplay The Medium z komentarzem twórców:

Premiera The Medium planowana jest na końcówkę tego roku. Gra trafi wyłącznie na pecety i konsole Xbox Series X, ponieważ – jak twierdzą autorzy – żadne inne urządzenia nie byłyby w stanie zapewnić jakości, o jakiej marzą. Jeśli chodzi o komputery, to najlepiej, jeśli na ich pokładach znajdą się podzespoły nie gorsze niż Intel Core i5-9600, GeForce GTX 1660 Ti oraz 16 GB RAM-u.

Źródło: IGN, GamesRadar, Bloober Team, informacja własna

