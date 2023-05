Amnesia: The Bunker to może nie najgłośniejsza, ale bez wątpienia jedna z najciekawszych premier w tym miesiącu. Wreszcie mamy okazję, by przyjrzeć się temu tytułowi z bliska. Sprawdź, jeśli się nie boisz.

Zobacz najnowszy gameplay Amnesia: The Bunker

To dobry czas dla miłośników horrorów, których kręci walka o przetrwanie w niesprzyjających okolicznościach. Jeśli chodzi o najgorętsze premiery gier w maju, to na liście znajdują się między innymi The Outlast Trials oraz Amnesia: The Bunker. Ten drugi tytuł właśnie doczekał się obszernej prezentacji w postaci 10-minutowego gameplaya. Udowadnia, że zapowiedzi autorów nie były przesadzone i rzeczywiście czeka nas kawał mrocznej i niepokojącej przygody. Zresztą co tu dużo mówić – rzuć okiem już teraz:

Klimat – najmocniejsza strona gry Amnesia: The Bunker

Pod względem grafiki nie będzie to najmocniejszy kandydat do gry roku. O klimat jednak najwyraźniej można być spokojnym – także za sprawą wywołujących gęsią skórkę odgłosów w tle. Na te odgłosy będzie trzeba zwracać szczególną uwagę – od ich właściwej oceny może zależeć nasze przetrwanie (niczym w świetnej, choć nie do końca docenianej grze Obcy: Izolacja).

Zamykająca nas w bunkrze z czasów I wojny światowej nowa Amnesia włoży nam w ręce podstawową broń i latarkę. Następnie każe nam uciekać przed bestią, wymagając sprytu, opanowania i zręczności. Jak na razie brzmi to i wygląda naprawdę intrygująco, a czy okaże się dobre, przekonamy się już 23 maja. Amnesia: The Bunker zmierza na pecety oraz konsole Xbox Series X|S, Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Frictional Games