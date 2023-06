Alphabet, czyli firma macierzysta Google rozwija swoje nowe podejście do dostarczania internetu do obszarów wiejskich. Po klapie z balonami stratosferycznymi nadeszła pora na szersze przetestowanie laserów.

Internet przesyłany wiązką światła

Projekt Taara jest częścią innowacyjnego laboratorium firmy Alphabet, które ma za zadanie wdrażać w rzeczywistości projekty, których moglibyśmy się wcześniej spodziewać jedynie w fantastyce naukowej. Oddział o nazwie Laboratorium X, który bywa też nazywany „Moonshot Factory” powstał w 2016 roku na potrzeby prób wykorzystania balonów stratosferycznych do przesyłania internetu. Niestety ostatecznie projekt ten okazał się klapą i został porzucony jako nieopłacalny. Firma przerzuciła się na badania technologii laserowej.

Teraz dyrektor Projektu Taara wspólnie ze swoim odpowiednikiem z Bharti Airtel (indyjskiego lidera w dziedzinie dostawy internetu) ogłosili, że zamierzają na szeroką skalę wdrożyć w Indiach technologię laserowego internetu. Nie podano na razie żadnych szczegółów finansowych. Na mniejszą skalę technologia Taary jest już wykorzystywana w 13 krajach.

Jak wygląda urządzenie do laserowej transmisji internetu?

Maszyna jest wielkości aparatu do sygnalizacji świetlnej i działa na podobnej zasadzie jak światłowód, jednak nie potrzebuje kabli. Przy pomocy lokalnych partnerów, takich jak Bharti Airtel urządzenia są rozmieszczane tak, by mogły się ze sobą nawzajem komunikować, po czym do poszczególnych jednostek podpinani są użytkownicy końcowi. Wszystko bez kłopotliwego zakopywania kabli pod ziemią. Tworzona taką metodą infrastruktura komunikacyjna może dotrzeć nawet w bardzo odległe miejsca.

Pomysł wziął się jeszcze od zakończonego niewypałem eksperymentu z balonami (noszącego nazwę Loon). Balon stratosferyczny wykorzystywał technologię lasera do komunikacji z ziemią i innymi balonami, teraz cały ten proces przeniesiono do naziemnych urządzeń.

Dzięki inicjatywie Alphabet i Bharti Airtel jeszcze tego lata wiele indyjskich wiosek po raz pierwszy otrzyma dostęp do szybkiego internetu. Google jeszcze w 2020 roku przeznaczyło 10 miliardów dolarów na cyfryzację Indii.

