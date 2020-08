Android TV ma swoje wady, ale też nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych systemów Smart TV na świecie. Wkrótce ma się stać jeszcze lepszy – co konkretnie planuje Google?

Telewizor z Androidem podpowie ci, co obejrzeć…

Mieliście kiedyś tak, że chociaż macie kilka wykupionych abonamentów i pełną ofertę kablówki, to dalej nie wiecie, co oglądać? Właśnie dlatego Google odświeża interfejs Android TV, abyśmy mogli szybciej odnajdywać treści, które mogą się nam podobać. Co to oznacza w praktyce? Krótko mówiąc: precyzyjnie dobrane do naszych zainteresowań sugestie filmów, seriali i programów telewizyjnych na stronie głównej. Te trzy czy cztery rekomendacje będą wyświetlane zaraz nad resztą elementów.

Podobnie jak w przypadku aplikacji Netflix, zatrzymanie się na danej rekomendacji spowoduje, że rozpocznie się odtwarzanie jego zwiastuna – dzięki temu mamy szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytanie: „może mi się to podobać, czy nie będzie mi się to podobać?”.

To ma znacznie przyspieszyć proces wybierania programu, który normalnie – według wyliczeń Google – bez trudu może zająć jakieś 11 minut.

… Ułatwi ci także opłacanie abonamentu w kolejnych usługach

Kolejna duża nowinka jest związana z płatnymi usługami VOD. Android TV ułatwi mianowicie kupowanie abonamentów. Jeśli tylko odpowiednio skonfigurujemy swoje konto Google, będziemy mogli zapłacić za Netfliksa, HBO czy inny serwis bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni czy tworzenia nowego konta. Niestety początkowo ta opcja będzie dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie z czasem doczekamy się jej także w Polsce.

