Polacy chętnie kupują telewizory Smart TV, ale czy później w ogóle z tego korzystają? Wiemy, jaka część tych urządzeń jest podłączana do Internetu – no, przynajmniej w przypadku modeli Samsung.

Ile telewizorów Samsung Smart TV jest podłączonych do Internetu?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku Polacy kupili 250 tysięcy telewizorów Samsung i – co zupełnie nie może dziwić – 95 proc. z nich to modele typu Smart TV. Zastanawialiście się kiedyś, ile z nich tak naprawdę jest później podłączanych do Internetu, co jest konieczne, żeby wykorzystać drzemiący w nich potencjał? Okazuje się, że całkiem sporo. Z danych producenta wynika, że 4 na 5.

Ogólnie rzecz biorąc z funkcjonalności Smart TV na telewizorach Samsung korzysta się już w ponad 2 milionach domów w naszych kraju, jest to więc wynik, który może robić wrażenie. Robi je także informacja, że w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba ta okazała się o 25 proc. większa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Po co mi Smart TV?

Smart TV to z jednej strony możliwość korzystania z takich funkcji jak wygodne udostępnianie ekranu smartfona na telewizorze, z drugiej – dostęp do niezliczonych aplikacji. Największą popularnością cieszą się oczywiście serwisy VOD – takie jak YouTube, Netflix czy Amazon Prime Video – dzięki którym nie jesteśmy ograniczeni do tego, co serwują nam stacje telewizyjne.

Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście wśród użytkowników telewizorów Smart TV, a jeżeli tak, to z jakiej platformy korzystacie i czy jesteście z niej zadowoleni. Tymczasem zostawiamy was z krótkim komentarzem szefa działu RTV w Samsung Electronics Polska, Grzegorza Stanisza:

Ostatnie miesiące to dla większości z nas czas spędzony głównie w domu. Szukając rozrywki i atrakcyjnych filmów, gier czy koncertów, chętniej odkrywaliśmy nowe możliwości swoich telewizorów Smart TV, co odzwierciedla wzrost liczby aktywnych użytkowników. W Samsung Smart TV znajdujemy najbardziej popularne aplikacje VOD, zarówno polskie, jak zagraniczne, które wraz z atrakcyjną ofertą, zawsze są pod ręką. Nie musimy czekać do wieczora, aby obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu, zaplanowany w ramówce. Zobaczymy go wtedy, gdy chcemy. To inteligentne urządzenia zapewniające komfort, do którego szybko się przyzwyczajamy.

Źródło: Samsung Polska

Czytaj dalej o telewizorach: