Władze Kanady postanowiły stanąć do walki z plastikiem jednorazowego użytku. Zakazuje produkcji i dystrybucji.

Kanada walczy z jednorazowym plastikiem

Plastik wcale nie jest taki zły. Na dobrą sprawę jest to świetny materiał o niskich kosztach produkcji i wyjątkowo praktycznych właściwościach, z czego zresztą wynika jego popularność. Problemem jest to, że wykonane z niego produkty traktujemy jednorazowo, przez co w zastraszającym tempie rosną góry odpadów z tworzywa sztucznego, które dość trudno się rozkłada. Są wprawdzie prowadzone badania nad rozwiązaniami, które znacząco przyspieszą ten proces, ale działać trzeba już teraz. I Kanada właśnie to robi.

Kanadyjski rząd przyjął przepisy o zakazie produkcji, eksportu, importu i sprzedaży wybranych produktów jednorazowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Na liście znajdują się między innymi słomki do napojów, torby na zakupy, pojemniki na wynos oraz „sześciopaki” do trzymania razem puszek i butelek. Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo od teraz do 2025 roku i premier Kanady, Justin Trudeau, jest przekonany, że w ciągu dekady pomogą wyeliminować 1,3 miliona ton odpadów.

Przepisy unijne, przepisy globalne…

Na rekomendację podobnych przepisów w krajach Unii Europejskiej zdecydowano się już w tamtym roku, ale ich wprowadzenie wydłuża się w czasie. W Polsce już teraz jednak niemal całkowicie zrezygnowano z plastikowych słomek. Najważniejszy w tym kontekście może okazać się jednak globalny traktat dotyczący zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, nad jakim pracować będzie Organizacja Narodów Zjednoczonych. Niestety jego finalizacji nie doczekamy się wcześniej niż w 2024 roku.

Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że sama eliminacja wyrobów plastikowych jednorazowego użytku nie wystarczy. Olbrzymim problemem są też na przykład wykonane z tworzywa sztucznego sieci rybackie, których tony na zawsze pozostają w wodach oceanów i mórz. Niemniej jednak każdy, nawet najmniejszy krok warto docenić.

Źródło: Reuters, Engadget