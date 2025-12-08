Zasilacze

Anker z promocjami. Energia na święta

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Anker ogłasza przedłużenie świątecznych promocji. Lider technologii ładowania oferuje w ramach XMAS deals rabaty sięgające do 40 proc.

XMAS deals to oferta skierowana do klientów, którzy są zainteresowani najbardziej pożądanymi produktami Anker. W ofercie znajdują się powerbanki i ładowarki. Produkty są dostępne w sklepie Anker, na Amazonie i Allegro.

Powerbanki dla każdego

Powerbank 25 000 mAh (165 W) ma dwa wbudowane i chowane kable. Urządzenie pozwala na ładowanie kilku urządzeń na raz. Maksymalna moc z kolei pozwala na zasilanie laptopów o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Powerbank sprawdzi się idealnie zarówno w pracy, podróży, czy w samolocie. W promocji kosztuje 248 zł zamiast 359 zł.

Nano Power Bank 10 000 mAh (45 W) kosztuje 168 zł, o 27 proc. mniej. Wbudowany, zwijany kabel USB-C ułatwia ładowanie smartfonów i mniejszych laptopów w podróży. Jest idealny do pracy w terenie. Do tego sam powerbank jest kompaktowy i poręczny.

Ładuj w każdych warunkach

Ładowarka Anker Laptop Charger 140 W (4 porty, PD 3.1) kosztuje 248 zł, czyli o 36 proc. mniej. Ma trzy porty USB-C i jedno USB-A, zasila jednocześnie laptop, tablet i telefon. Do ładowarki dołączono jeden kabel USB-C

Anker Nano Charger 45 W z kablem USB-C do USB-C przeceniono do 78 zł. Obsługa USB-C PD i PPS przyspiesza ładowanie urządzeń Apple i Samsunga, a rozmiar ułatwia noszenie.

Anker Nano Charger 70 W (3x USB-C) kosztuje 168 zł, taniej o 23 proc. Dzięki technologii GaN naładuje MacBooka Pro 14" od 0 do 50 proc. w ok. 35 min. Ładowarka ma również kompaktową obudowę

Coś dla iPhone'ów

Anker Nano Power Bank 5 000 mAh (MagGo/Qi2, Slim) kosztuje na promocji 158 zł. Bezprzewodowo ładuje iPhone'y do 15 W, jest smukły i nie zasłania obiektywu aparatu.

