Ankiety na Messengerze ułatwiają podejmowanie decyzji, które zadowolą większość. Przydają się zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy. Szkoda tylko, że Facebook tak mocno ograniczył możliwość ich tworzenia. Przedstawiamy szczegóły.

Zastanawiasz się, jak zrobić ankietę na Messengerze? Sam proces jej tworzenia jest szybki i dziecinnie prosty. Rzecz w tym, że potrzebujesz do tego jednego, konkretnego narzędzia.

Ankiety na Messengerze pojawiają się i znikają

Ankiety to świetne narzędzie, gdy chce się demokratycznie coś ustalić – gdzie jechać na wakacje, w którą stronę pójść z danym projektem czy też o której rozpocząć spotkanie. Pomimo olbrzymiej użyteczności i gotowej już technologii, Facebook utrudnia korzystanie z tego rozwiązania. Raz ankiety na Messengerze są dostępne, innym razem – nie. Komu to w Facebooku przeszkadza? Trudno powiedzieć.

Dlaczego nie mogę zrobić ankiety na Messengerze? Czy są jeszcze dostępne?

Sytuacja w tym zakresie zmienia się dość często. W 2023 roku sprawa wygląda tak, że ankiety można tworzyć wyłącznie w aplikacji Messenger na komputery (można ją np. pobrać z katalogu dobreprogramy.pl). Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego nie możesz zrobić ankiety, najpewniej brzmi więc tak, że próbujesz to zrobić z poziomu przeglądarki internetowej albo aplikacji na swoim telefonie lub tablecie.

Jak zrobić ankietę na Messengerze – krok po kroku?

Wiemy już, że będzie potrzebna aplikacja Messenger. Możliwe więc, że pierwszym krokiem będzie jej pobranie i instalacja. Jeśli masz ją już na swoim komputerze, to uruchom ją i wejdź w okno czatu grupowego, gdzie chcesz utworzyć ankietę. Co dalej?

kliknij ikonę z plusikiem (przed polem „Napisz wiadomość…”),

wybierz opcję „Utwórz ankietę”,

w polu „Czego dotyczy ankieta?” wpisz pytanie,

w pojawiających się polach poniżej wpisz kolejne odpowiedzi,

po wszystkim musisz już tylko wcisnąć niebieski przycisk z napisem „Utwórz ankietę”.

I to wszystko. Nie ma w tym niczego skomplikowanego, a całość da się zrobić w kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Dodajmy jeszcze, że ankiety tworzyć można w każdej grupie, do której należą co najmniej trzy osoby.

Dlaczego jeszcze warto zainstalować Messengera na komputerze?

Ankiety to spory, ale nie jedyny atut aplikacji Messenger na PC. Oferuje ona także wyższą jakość rozmów wideo, sprzyja wielozadaniowości, no i działa w tle, niezależnie od przeglądarki internetowej. Równocześnie można liczyć na pełną synchronizację czatów pomiędzy wszystkimi urządzeniami, na których korzystamy z tego komunikatora.

Źródło: Facebook, inf. własna