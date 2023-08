Wiesz, że możesz korzystać z opcji formatowania tekstu w Messengerze? Poniżej pokazujemy jak to zrobić.

Internetowe platformy komunikacyjne, takie jak Messenger, oferują szeroki wachlarz funkcji, które mają na celu uatrakcyjnienie rozmów między użytkownikami. Messenger, jako jeden z najpopularniejszych komunikatorów, posiada wiele różnorodnych funkcji - od tych niezbędnych w codziennym użytkowaniu, po te mniej przydatne. Z biegiem lat, Messenger stał się nieco przeładowany różnorodnością funkcji, co czasem powoduje, że odmawia posłuszeństwa.

Formatowanie tekstu to jedna z tych funkcji, które mogą nie być używane na co dzień przez użytkowników komunikatora. Niemniej jednak, jest to narzędzie, które może znacząco wpłynąć na interpretację wysyłanych wiadomości. Dlatego warto być świadomym tej możliwości i umieć z niej korzystać.

W dalszej części tekstu przedstawimy, jak łatwo i prosto można formatować tekst w Messengerze. Wystarczy użyć kilku znaków, aby nadać wiadomości wyjątkowy charakter. Pokażemy również, jak wyglądają gotowe wiadomości po ich wysłaniu i formatowaniu.

Jak zrobić formatowanie tekstu w Messengerze?

Poniżej zobaczycie jak prosto można formatować tekst w Messengerze przy użyciu zaledwie kilku znaków oraz jak wyglądają gotowe wiadomości po ich wysłaniu.

Bold w Messengerze

Bold wprowadzamy przy użyciu gwiazdki przed tekstem i po nim. Pogrubiony tekst pomoże podkreślić słowo kluczowe w wiadomości.

Kursywa (pochylonytekst w Messengerze)

Kursywa pojawia się po wpisaniu znaku podkreślenia (_) przed tekstem i po nim. Pochylony tekst zwróci uwagę na szczegół, pomoże w podkreśleniu cytatu, sarkazmu i ironii.

Przekreślony tekst w wiadomościach na Messengerze

Przekreślony tekst robimy przy użyciu tyldy (~) przed i po wpisywanej treści. Najczęściej przydaje się do wskazania części tekstu, która powinna zostać usunięta.

Można pobawić się również w połączenie wszystkich powyższych opcji formatowania w jedną i wstawić *~_kombinacje_~*.

Jakie jeszcze opcje formatowania tekstu oferuje Facebook Messenger?

Monospace (czcionka o stałej szerokości znaków) również jest w ofercie Messengera. Wystarczy wprowadzić odwrócony apostrof (`) przed tekstem i po nim.

Codeblock, czyli możliwość udostępnienia fragmentu kodu. Wystarczy wprowadzić trzy odwrócone apostrofy (```), następnie jeden miękki enter (shift + enter), wkleić kod, kolejny miękki enter i ponownie trzy odwrócone apostrofy.

Na telefonie nie działa...

Niestety, efekty formatowania widać tylko w przeglądarkach internetowych. Nie pojawią się w aplikacji Messenger na urządzeniach mobilnych. Dawniej istniała również możliwość dodawania wzorów matematycznych z potęgami czy ułamkami, jednak niestety opcja zniknęła podobnie jak ankiety. Nie wiadomo dlaczego. Możliwe, że w przyszłości te funkcje powrócą.

Korzystacie z formatowania tekstu podczas korzystania z komunikatorów? Uważacie, że to przydatna opcja czy raczej zbędna?

Źródło: Messenger