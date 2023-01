Lubicie chodzić do kina? W 2023 roku nie powinniście narzekać na nudę. Lista dobrze zapowiadających się filmów zaplanowanych na najbliższe miesiące prezentuje się naprawdę okazale.

Serwisy VOD w natarciu, ale kina nie mają się źle

Podczas szalejącej pandemii i dużej ofensywy serwisów streamingowych wielu osobom wydawało się, że kina odejdą w zapomnienie. Póki co nic takiego nam jednak nie grozi. Nie dość, że udało im się odbić od dna, to 2022 rok pokazał, że wciąż mogą przyciągać tłumy generując ogromne przychody.

Produkcje takie jak Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion, The Batman, Minionki: Wejście Gru i oczywiście filmy Marvela wręcz rozbiły bank, a przecież na podliczenie czeka jeszcze debiutujący w grudniu Avatar: Istota wody. Co ważne, często sukces kasowy okazywał się jak najbardziej zasłużony, bo otrzymywaliśmy porcję świetnego kina, na które warto było pójść.

Czy w tym roku będzie podobnie? Cóż, pewności nie ma, ale spore prawdopodobieństwo już tak. Znów czeka nas kilka nowych odsłon bardzo dobrze znanych serii, niektóre powrócą po dłuższej przerwie. I chyba mało kogo trzeba będzie dłużej zachęcać do kolejnych Transformers, Mission: Impossible czy nowego Indiana Jones. Są też bardzo obiecująco zapowiadające się filmy dla wyczekujących czegoś zupełnie nowego, no i nie można wykluczać, że znów pojawią się miłe niespodzianki.

M3GAN

scenariusz: Akela Cooper

reżyseria: Gerard Johnstone

gatunek: horror / sci-fi

data premiery: 13 stycznia 2023

Początek roku ma być straszny. Nie z powodu braku ciekawych premier jednak, a z racji M3GAN. Akela Cooper przygotowała tu scenariusz będący czarną wizją rozwoju sztucznej inteligencji. Tytułowa M3GAN to lalka/robot, która została stworzona jako najlepszy towarzysz dziecka i największy sprzymierzeniec rodzica. Coś jak idealna niania, dostępna 24 godziny na dobę i to taka, której nie trzeba płacić. Tyle tylko, że w tym przypadku zdecydowanie się na skorzystanie z niej można będzie przypłacić... życiem. M3GAN dość szybko wyjdzie bowiem dalece poza początkowo przygotowany dla niej zakres obowiązków.

Nic nowego? Może i tak, ale najwyraźniej dobrze zrealizowane, bo M3GAN już może być określane mianem sporego sukcesu. Film zbiera bardzo dobre, wręcz rewelacyjne opinie wśród krytyków i widzów, premiera tylko w USA pozwoliła na szybki zwrot kosztów produkcji i pierwsze miliony zysku. Za kilka dni M3GAN (w którym palce maczali też cenieni przez sympatyków horrorów, tu w roli producentów, Jason Blum i James Wan) poznamy i my.

Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka

scenariusz: Guillaume Canet

reżyseria: Guillaume Canet

gatunek: familijny / przygodowy / komedia

data premiery: 10 lutego 2023

Najsłynniejsi Galowie świata przeżyli mnóstwo fascynujących przygód i odwiedzili wiele miejsc, ale tak daleko jeszcze się nie zapuszczali. Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka będzie dla nich okazją do podróży do Chin. W misji ratowania tamtejszej Cesarzowej ma jednak mącić nie tylko lokalny czarny charakter, ale także Juliusz Cezar.

Teoretycznie można spodziewać się kolejnej przyjemnej porcji kina familijnego. Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka przynosi jednak znaczące zmiany jeśli chodzi o obsadę, bo będzie to pierwsza produkcja, w której wystąpią Guillaume Canet jako Asteriks oraz Gilles Lellouche jako Obeliks. Ciekawostką jest też fakt, iż na gościnnych występach pojawi się Zlatan Ibrahimović, jeden z lepszych, a już z pewnością najbarwniejszych piłkarzy ostatnich lat.

Ant-Man i Osa: Kwantomania

scenariusz: Jeff Loveness

reżyseria: Peyton Reed

gatunek: akcja / sci-fi

data premiery: 17 lutego 2023

Fani Marvela rozpoczną nowy rok nie tylko dość wcześnie, ale jednocześnie ze sporym przytupem. Ant-Man i Osa: Kwantomania to przecież produkcja, wraz z którą startuje 5 faza MCU. Jednocześnie trzecia, po Ant-Man z 2015 roku oraz Ant-Man i Osa z 2018 roku, opowieść o losach tego bohatera.

Ponownie wcieli się w niego Paul Rudd, znów będzie miał towarzystwo Evangeline Lilly. Zresztą, w filmie pojawią się też inni znani bohaterowie, co nie znaczy, że nie będzie nowych postaci. Ba, jedna jest gorączkowo wyczekiwana. W Ant-Man i Osa: Kwantomania zobaczymy Kanga Zdobywcę (w niego wcieli się Jonathan Majors), który będzie głównym czarnym charakterem w 5 fazie MCU. To w zupełności wystarcza do rozbudzenia apetytów wśród sympatyków filmów Marvela.

Krzyk 6

scenariusz: James Vanderbilt, Guy Busick

reżyseria: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin

gatunek: horror-slasher

data premiery: 10 marca 2023

Można dyskutować czy Krzyk to jedna z najlepszych serii slasherów, ale już pod względem popularności nie ma wielu konkurentów. Zresztą, przecież nieprzypadkowo mowa o już szóstej części. Znów ten sam schemat, czyli morderca w ghostface mask i grupka nieszczęśników, na których zapoluje.

Będzie na czym oko zawiesić? Możliwe, bo na ekranie pojawi się Hayden Panettiere, którą wraz z Courteney Cox sympatycy tego cyklu dobrze znają. Poza nimi już same nowe twarze, a wśród nich między innymi Jenna Ortega, która zapunktowała ostatnio w ciepło przyjętym serialu Wednesday.

65

scenariusz: Scott Beck, Bryan Woods

reżyseria: Scott Beck, Bryan Woods

gatunek: sci-fi / thriller

data premiery: 17 marca 2023

2022 rok przyniósł Jurassic World: Dominion, 2023 rok sympatykom filmów z wielkimi gadami dostarczy 65. Nad produkcją czuwa między innymi scenarzysta całkiem nieźle przyjętego Cichego miejsca. Tym razem przygotowuje opowieść o pilocie ocalałym po rozbiciu się statku na, wydaje się, nieznanej planecie. Gorzej być nie może? Wprawdzie okazuje się, że to Ziemia, ale... 65 milionów lat temu.

Shazam! Gniew bogów

scenariusz: Henry Gayden, Chris Morgan

reżyseria: David F. Sandberg

gatunek: akcja / fantasy

data premiery: 17 marca 2023

Jeśli opowieści o dinozaurach, ale w nutach sci-fi średnio Wam pasuje, to tego samego dnia co wyżej omówiona produkcja na ekranach kin pojawi się Shazam! Gniew bogów. Jedna z ciekawych propozycji dla sympatyków uniwersum DC Comics, zarazem kontynuacja Shazam! z 2019 roku, losów Billy’ego Batsona.

John Wick: Chapter 4

scenariusz: Michael Finch, Shay Hatten

reżyseria: Chad Stahelski

gatunek: akcja

data premiery: 24 marca 2023

Fani Keanu Reevesa obecni? Z pewnością nie trzeba będzie długo przekonywać ich do wybrania się na John Wick: Chapter 4. Baba Jaga ma zostać postawiony przed najtrudniejszym zadaniem w swoim życiu, a takich deklaracji twórców trudno nie odbierać jako obietnicę jeszcze większej dawki kina akcji.

Tym bardziej, że w obsadzie znalazło się miejsce dla kilku innych gwiazd, pojawi się między innymi Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Laurence Fishburne (Matrix, poprzednie części John Wick), Lance Reddick (Prawo ulicy, poprzednie części John Wick) czy Scott Adkins (Doctor Strange).

Dungeons & Dragons: złodziejski honor

scenariusz: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

reżyseria: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

gatunek: fantasy

data premiery: 14 kwietnia 2023

Powszechnie wiadomo, że z ekranizacjami gier bywa bardzo różnie, ale mimo tego kolejne zapowiedzi rozbudzają nadzieje. W przypadku Dungeons & Dragons: złodziejski honor przede wszystkim w pamiętających „bazę” (fabularne, papierowe RPG) dla twórców i lubiących klimaty fantasy. Nakreślona przez scenarzystów przygoda stojąca przed szajką złodziei zapowiada się tu naprawdę nieźle.

The Super Mario Bros. Movie

scenariusz: Matthew Fogel

reżyseria: Aaron Horvath, Michael Jelenic

gatunek: animacja / przygodowy

data premiery: 7 kwietnia 2023

A jeśli już przy grach jesteśmym to nie można pominąć propozycji szykowanej wspólnymi siłami przez Illumination, Universal Pictures oraz Nintendo. Tytuł mówi tu chyba wszystko, czeka nas filomowa opowieść o losach znanego chyba wszystkim lubianego, wąsatego hydraulika.

Wizualnie powinno być świetnie, aktorsko również, bo głosów bohaterom użyczą Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day czy Jack Black. Kilka obiecywanych fabularnych twistów i dobra zabawa dla całej rodziny powinna być gwarantowana.

Strażnicy Galaktyki vol. 3

scenariusz: James Gunn

reżyseria: James Gunn

gatunek: przygodowy / sci-fi

data premiery: 5 maja 2023

Bohaterzy Marvela nie zawsze znajdują się w szczytowej formie, ale akurat do tej ekipy trudno mieć zastrzeżenia i nudzić się na jej przygodach. Co tym razem czeka na Strażników Galaktyki i jakie konsekwencje będzie miało spotkanie z alternatywną wersją Gamory?

James Gunn obiecuje, że pożegnanie z serią poświęconą tym bohaterom (trójka to ostatnia część) będzie niezwykle emocjonujące i biorąc pod uwagę jego wcześniejsze dokonania nie wypada nie dawać temu wiary. Ba, spekuluje się, że niektórzy członkowie załogi Star-Lord mogą zniknąć na zawsze i nie pojawią się nawet gościnnie w innych produkcjach Marvela.

Transformers: Przebudzenie bestii

scenariusz: Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters

reżyseria: Steven Caple Jr.

gatunek: akcja / sci-fi

data premiery: 9 czerwca 2023

Transformers: Przebudzenie bestii to przebudzenie popularnej i bardzo dochodowej serii po dłuższym czasie. Będzie to pierwsza odsłona od 2018 roku. Nie tak dawno? Niby tak, ale w przypadku Transformers to najdłuższa przerwa w historii. Tym razem akcja zostanie osadzona w latach 90. Pierwsze skrzypce będzie odgrywał Optimus Prime (z głosem Petera Cullena), a widzowie poza Autobotami i Decepticonami zobaczą również również nieprezentowane wcześniej Maximale.

Indiana Jones i tarcza przeznaczenia

scenariusz: James Mangold, Jez Butterworth

reżyseria: James Mangold

gatunek: przygodowy

data premiery: 30 czerwca 2023

Zdecydowanie dłuższe jest oczekiwanie na kolejną część przygód charyzmatycznego poszukiwacza przygód. Indiana Jones to jedna z najbardziej lubianych filmowych serii w swoim gatunku, także z uwagi na Harrisona Forda wcielającego się w główną postać. Teraz też będzie okazja zobaczyć jego występ i ocenić, czy nadal znajduje się w formie.

James Mangold raczej nie zamierza odbiegać tutaj od schematów, które pozwoliły osiągnąć sukces wcześniejszym przygodom Indy'ego. I dobrze. Muzykę, podobnie jak w przypadku poprzednich odsłon serii, skomponował John Williams. Też cieszy. Poza tym smaczku całości może dodawać doborowa obsada, bo Harrison Ford tym razem pojawi się w towarzystwie Madsa Mikkelsena, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderasa i Thomasa Kretschmanna.

The Flash

scenariusz: Christina Hodson

reżyseria: Andy Muschietti

gatunek: akcja / sci-fi

data premiery: 16 czerwca 2023

Początek wakacji będzie kolejnym ważnym momentem dla kinomaniaków sympatyzujących z superbohaterami uniwersum DC Comics. The Flash w reżyserii Andy'ego Muschiettiego to Ezra Miller w roli tytułowej, a także Ben Affleck i (to wielu niezwykle mocno ucieszy) Michael Keaton jako odtwórcy Batmana. Prace nad The Flash dość mocno się przeciągnęły, oby finalnie oczekiwanie zostało wynagrodzone dobrym widowiskiem.

Między nami żywiołami

scenariusz: Brenda Hsueh

reżyseria: Peter Sohn

gatunek: animacja / przygodowy

data premiery: 16 czerwca 2023

Jeśli nie The Flash, to tego samego dnia można będzie wybrać się na coś dla całej rodziny. Wodek i Iskra, czyli główni bohaterowie animacji Między nami żywiołami, oraz czekające ich przygody i rodząca się więź mimo niemożliwości dotykania się powinny okazać się kolejną ciekawą propozycją od Pixar Animation Studios i Walt Disney Pictures. Tym bardziej, że reżyserem został Peter Sohn. Będzie to jego trzecia produkcja w tej roli, wcześniejsze, czyli Zaburzenie częściowe i Dobry dinozaur, zostały przejęte bardzo ciepło.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One

scenariusz: Christopher McQuarrie

reżyseria: Christopher McQuarrie

gatunek: akcja / sensacyjny

data premiery: 14 lipca 2023

Cóż, niby w ciemno nie powinno obstawiać się wielkich sukcesów kasowych, ale w przypadku Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One trudno wskazać cokolwiek mogącego sprawić, że taki scenariusz się nie ziści.

To też długo wyczekiwana, kilka razy przekłada produkcja z popularnej serii kina akcji. Christopher McQuarrie za kamerą, Tom Cruise w roli głównej i pewność mnóstwa scen kaskaderskich, a do tego polski akcent w postaci Marcina Dorocińskiego w obsadzie. Chyba wystarczy, prawda?

Oppenheimer

scenariusz: Christopher Nolan

reżyseria: Christopher Nolan

gatunek: biograficzny / thriller

data premiery: 21 lipca 2023

Lubicie filmy inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i ważnymi z historycznego punktu widzenia postaciami? W takim kontekście jedną z najciekawiej zapowiadających się propozycji jest Oppenheimer, opowieść o losach ojca bomby atomowej.

Już sam zarys fabuły może wzbudzać ciekawość, a nie wypada pominąć tego, iż Oppenheimer to najnowsze dzieło Christophera Nolana. Ceniony, wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta ma w dorobku wiele świetnie przyjętych filmów, także tych, przy których współpracował z Cillianem Murphym. Dlaczego to ważne? Bo to właśnie ten aktor wcieli się w Roberta Oppenheimera w tym, jak jest to zapowiadane, „thrillerze o losach enigmatycznego człowieka, który musi zaryzykować zniszczenie świata, aby go ocalić.” W pozostałych rolach między innymi Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt i Rami Malek. Czy to w ogóle może się nie udać?

The Marvels

scenariusz: Megan McDonnell

reżyseria: Nia DaCosta

gatunek: akcja / sci-fi

data premiery: 28 lipca 2023

Marvel przypomni o sobie także w wakacje, bo pod koniec lipca w kinach ma pojawić się The Marvels, kontynuacja filmu Kapitan Marvel z 2019 roku. I może nie będzie to najważniejsza produkcja tej wytwórni na 2023 rok, aczkolwiek dla sympatyków Carol Danvers z pewnością obowiązkowa.

Kampania promująca The Marvels jeszcze nie ruszyła, nie zarysowano nawet głównego wątku fabularnego. Tajemnicą nie jest za to obsada. W głównej roli ponownie pojawi się Brie Larson, poza nią na wielkim ekranie zobaczymy takich aktorów jak Iman Vellani (jako Kamala Khan), którą ostatnio można było zobaczyć w serialu Ms. Marvel, Teyonah Parris (jako Monica Rambeau) i Samuel L. Jackson (jako Nick Fury).

Dune: Part Two

scenariusz: Denis Villeneuve, Eric Roth, Jon Spaihts

reżyseria: Denis Villeneuve

gatunek: sci-fi

data premiery: 3 listopada 2023

Nie ruszyła też machina promująca Dune: Part Two, ale czy w tym przypadku to w ogóle konieczne? I bez tego na film będzie chciał się wybrać prawie każdy oglądający w 2021 roku pierwszą część. I nie ma w tym określeniu przesady, bo przecież wśród licznych komplementów pojawiały się też te sugerujące, iż był to najlepszy film sci-fi paru ostatnich lat i zdecydowanie najlepsza z ekranizacji oryginału autorstwa Franka Herberta.

Aquaman i Zaginione Królestwo

scenariusz: David Leslie Johnson-McGoldrick

reżyseria: James Wan

gatunek: akcja / sci-fi

data premiery: 25 grudnia 2023

Na przyszłoroczne święta zanosi się na miły prezent dla lubiących DC Comics. Zadebiutować ma bowiem Aquaman i Zaginione Królestwo, sequel Aquaman z 2018 roku. Oby, bo jeśli ten termin zostanie dotrzymany to i tak będziemy mówić o aż rocznym poślizgu względem pierwotnych planów. W roli głównej ponownie pojawi się Jason Momoa.

Killers of the Flower Moon

scenariusz: Eric Roth, Martin Scorsese

reżyseria: Martin Scorsese

gatunek: akcja / sci-fi

data premiery: 2023

Będąc przy opóźnieniach nie sposób pominąć Killers of the Flower Moon. Film był zaliczany do grona najciekawiej zapowiadających się produkcji 2022 roku, teraz można mówić o nim to samo w kontekście 2023 roku. Przeciągające się prace w tym przypadku przyjmowane są o tyle spokojnie, że w projekt zaangażowane są największe postacie światowego kina. Eric Roth i Martin Scorsese odpowiadają za scenariusz i reżyserię, a w obsadzie są takie sławy jak Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow oraz kilku aktorów o indiańskich korzeniach.

W tym ostatnim nie ma przypadku. Killers of the Flower Moon ma być mocnym kryminałem bazującym na książce Davida Granna z 2017 roku przybliżającej losy Indian z plemienia Osagów i brutalnych zbrodni, jakich się na nich dopuszczono. Wszystko z pieniędzmi, wielkim spiskiem i świeżo powstałym FBI w tle.

Budżet Killers of the Flower Moon sięga podobno 200 milionów dolarów.

Na jakie filmy w 2023 roku czekasz?

Chodzicie do kina? Na które filmy z naszego zestawienia czekacie najbardziej? A może macie na swojej liście must-watch coś innego? Sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji.