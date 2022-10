Ant-Man and the Wasp: Quantumania będzie ważną pozycją w portfolio Marvela. Wygląda na to, że właśnie rozpoczyna się kampania promująca tę produkcję.

Pierwszy film 5 fazy MCU coraz bliżej

Filmowe uniwersum Marvela ma ogromne grono fanów, ale w ostatnim czasie zaczyna pojawiać się też trochę krytycznych głosów. Wspólnie zastanawialiśmy się co jest nie tak z 4 fazą MCU, ale czas płynie i powoli trzeba zacząć spoglądać na Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ant-Man i Osa: Kwantomania w polskiej wersji językowej). To właśnie ten film zapoczątkuje bowiem 5 fazę MCU.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun, który delikatnie wprowadza w nową (trzecią już, po Ant-Man z 2015 roku oraz Ant-Man and the Wasp z 2018 roku) opowieść o losach tytułowego bohatera. W jego roli ponownie pojawi się Paul Rudd. Obsada zawiera jednak sporo innych mocnych nazwisk, w filmie wystąpią też Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Bill Murray oraz Jonathan Majors. Ten ostatni w roli Kanga Zdobywcy, głównego czarnego charakteru w Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Zwiastun filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Kiedy premiera Ant-Man i Osa: Kwantomania?

Zainteresowani omawianą produkcją zapewne ucieszą się również z informacji, iż ustalono dokładną datę premiery. Ant-Man i Osa: Kwantomania ma wejść na ekrany kin 17 lutego przyszłego roku.

Poza zwiastunem przypomina o tym również nowy plakat.

Źródło: Marvel Entertainment