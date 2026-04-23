Monitory

AOC ulepsza swój topowy monitor. Teraz jest jeszcze szybszy

przeczytasz w 3 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

AOC odświeża jeden ze swoich najlepszych monitorów i robi to w sposób, który naprawdę czuć w praktyce. Szybszy, jaśniejszy i jeszcze bardziej dopracowany AGON PRO AG326UZD2 to sprzęt, który celuje w graczy oczekujących absolutnego topu.

AGON PRO AG326UZD2 wykorzystuje matrycę QD-OLED czwartej generacji, która zastępuje panel z poprzedniego modelu. Nowy panel ma przekładać się na lepszą jakość obrazu w niemal każdym aspekcie. 

Wyświetlacz oferuje głęboką czerń, bardzo wysoki kontrast i bardziej nasycone kolory. Do tego dochodzi ulepszona powłoka, która skuteczniej ogranicza odbicia światła i jest bardziej odporna na zarysowania. Ważnym krokiem naprzód jest także wsparcie dla standardu VESA DisplayHDR True Black 500. Dzięki temu sceny HDR wyglądają bardziej realistycznie, a jasne elementy lepiej kontrastują z ciemnym tłem. 

Szybszy ekran

Największą zmianą względem poprzednika jest częstotliwość odświeżania. Zamiast 165 Hz dostajemy pełne 240 Hz, co w połączeniu z rozdzielczością 4K daje mieszankę, która jeszcze niedawno była poza zasięgiem większości monitorów.

Czas reakcji na poziomie 0,03 ms sprawia, że obraz pozostaje ostry nawet w najbardziej dynamicznych scenach. Nie ma tu miejsca na smużenie czy rozmycie, które potrafią zepsuć wrażenia z gry. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla technologii NVIDIA G-SYNC Compatible, która dodatkowo poprawia płynność, eliminując rozrywanie obrazu i przycięcia. 

W praktyce oznacza to wyraźnie płynniejszy obraz, lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się na ekranie i większy komfort w dynamicznych grach. Różnica szczególnie powinna być widoczna w szybkich strzelankach i tytułach sieciowych, gdzie każda klatka ma znaczenie. 

Jasność i kolory na poziomie premium 

Monitor potrafi osiągnąć jasność do 1000 nitów przy niewielkich jasnych elementach na ekranie, około 550 nitów przy typowym użytkowaniu i 300 nitów przy pełnym białym ekranie. To wartości, które zapewniają bardzo dobrą widoczność i efektowny HDR. 

Panel wyświetla ponad miliard kolorów i oferuje bardzo szerokie pokrycie przestrzeni barw. Dzięki temu sprawdza się nie tylko w grach, ale też przy pracy z grafiką czy wideo, gdzie dokładność kolorów ma znaczenie.

Nowoczesne złącza i pełna przepustowość 

Jednym z kluczowych ulepszeń jest zastosowanie DisplayPort 2.1 o przepustowości 80 Gbit/s. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie obrazu 4K przy 240 Hz bez konieczności stosowania kompresji (DSC). 

Monitor oferuje także dwa porty HDMI 2.1 oraz USB-C z funkcją Power Delivery o mocy 65 W. Do tego dochodzi hub USB, złącze słuchawkowe oraz wbudowany przełącznik KVM, który ułatwia korzystanie z kilku urządzeń jednocześnie. 

Podstawa monitora pozwala na pełną regulację ustawienia ekranu. Można dostosować wysokość, kąt nachylenia, obrót oraz korzystać z trybu pionowego. To ważne nie tylko w grach, ale również podczas pracy. Dla osób preferujących własne rozwiązania dostępna jest zgodność ze standardem VESA.

Specyfikacja monitora AOC AGON PRO AG326UZD2

  • Przekątna matrycy: 31,5” (80 cm) 
  • Typ matrycy: QD-OLED 4. generacji (błyszcząca)
  • Rozdzielczość 3840 x 2160 px
  • Odświeżanie: 240 Hz
  • Czas reakcji panelu: 0,03 ms GtG
  • Jasność:
    • SDR 300 cd/m2 (100% APL) 
    • HDR 550 cd/m2 (10% APL) 
    • HDR 1000 cd/m2 (3% APL) 
  • Technologia synchronizacji obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible 
  • Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie
  • Standard HDR: VESA DisplayHDR True Black 500 
  • Pokrycie przestrzeni sRGB: 140,7% 
  • Pokrycie przestrzeni DCI-P3: 99,7% 
  • Pokrycie przestrzeni Adobe RGB: 96,9% 
  • Złącza:
    • 2x HDMI 2.1
    • 1x DisplayPort 2.1 (UHBR 20)
    • 1x minijack 3,5 mm (słuchawkowe)
    • 2x USB-A 3.2 (Gen 1)
    • 1x USB-B 5 Gbit/s (komunikacja z PC)
    • 1x USB-C (Power Delivery 65 W) 
  • Dodatkowe funkcje:
    • Montaż VESA 100 x 100 
    • Anti Blue Light 
    • Flicker Free 
    • Game Color 
    • Dial Point 
    • Shadow Control 
    • Frame Counter 
    • AOC G-Menu 
    • Low Input Lag 
    • Przełącznik KVM 
    • Zabezpieczenie Kensington
  • Głośniki: 2x 8 W 
  • Pochylenie panelu: Od -50 do 230 stopni
  • Obrót panelu: Od -160 do 160 stopni
  • Regulacja wysokości panelu: 150 mm 
  • Tryb portretowy (Pivot): Tak 

Cena i dostępność

AOC AGON PRO AG326UZD2 trafił do sprzedaży w kwietniu w sugerowanej cenie 4199 zł.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login