AOC ulepsza swój topowy monitor. Teraz jest jeszcze szybszy

AOC odświeża jeden ze swoich najlepszych monitorów i robi to w sposób, który naprawdę czuć w praktyce. Szybszy, jaśniejszy i jeszcze bardziej dopracowany AGON PRO AG326UZD2 to sprzęt, który celuje w graczy oczekujących absolutnego topu.

AGON PRO AG326UZD2 wykorzystuje matrycę QD-OLED czwartej generacji, która zastępuje panel z poprzedniego modelu. Nowy panel ma przekładać się na lepszą jakość obrazu w niemal każdym aspekcie.

Wyświetlacz oferuje głęboką czerń, bardzo wysoki kontrast i bardziej nasycone kolory. Do tego dochodzi ulepszona powłoka, która skuteczniej ogranicza odbicia światła i jest bardziej odporna na zarysowania. Ważnym krokiem naprzód jest także wsparcie dla standardu VESA DisplayHDR True Black 500. Dzięki temu sceny HDR wyglądają bardziej realistycznie, a jasne elementy lepiej kontrastują z ciemnym tłem.

Szybszy ekran

Największą zmianą względem poprzednika jest częstotliwość odświeżania. Zamiast 165 Hz dostajemy pełne 240 Hz, co w połączeniu z rozdzielczością 4K daje mieszankę, która jeszcze niedawno była poza zasięgiem większości monitorów.

Czas reakcji na poziomie 0,03 ms sprawia, że obraz pozostaje ostry nawet w najbardziej dynamicznych scenach. Nie ma tu miejsca na smużenie czy rozmycie, które potrafią zepsuć wrażenia z gry. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla technologii NVIDIA G-SYNC Compatible, która dodatkowo poprawia płynność, eliminując rozrywanie obrazu i przycięcia.

W praktyce oznacza to wyraźnie płynniejszy obraz, lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się na ekranie i większy komfort w dynamicznych grach. Różnica szczególnie powinna być widoczna w szybkich strzelankach i tytułach sieciowych, gdzie każda klatka ma znaczenie.

Jasność i kolory na poziomie premium

Monitor potrafi osiągnąć jasność do 1000 nitów przy niewielkich jasnych elementach na ekranie, około 550 nitów przy typowym użytkowaniu i 300 nitów przy pełnym białym ekranie. To wartości, które zapewniają bardzo dobrą widoczność i efektowny HDR.

Panel wyświetla ponad miliard kolorów i oferuje bardzo szerokie pokrycie przestrzeni barw. Dzięki temu sprawdza się nie tylko w grach, ale też przy pracy z grafiką czy wideo, gdzie dokładność kolorów ma znaczenie.

Nowoczesne złącza i pełna przepustowość

Jednym z kluczowych ulepszeń jest zastosowanie DisplayPort 2.1 o przepustowości 80 Gbit/s. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie obrazu 4K przy 240 Hz bez konieczności stosowania kompresji (DSC).

Monitor oferuje także dwa porty HDMI 2.1 oraz USB-C z funkcją Power Delivery o mocy 65 W. Do tego dochodzi hub USB, złącze słuchawkowe oraz wbudowany przełącznik KVM, który ułatwia korzystanie z kilku urządzeń jednocześnie.

Podstawa monitora pozwala na pełną regulację ustawienia ekranu. Można dostosować wysokość, kąt nachylenia, obrót oraz korzystać z trybu pionowego. To ważne nie tylko w grach, ale również podczas pracy. Dla osób preferujących własne rozwiązania dostępna jest zgodność ze standardem VESA.

Specyfikacja monitora AOC AGON PRO AG326UZD2

Przekątna matrycy: 31,5” (80 cm)

Typ matrycy: QD-OLED 4. generacji (błyszcząca)

Rozdzielczość 3840 x 2160 px

Odświeżanie: 240 Hz

Czas reakcji panelu: 0,03 ms GtG

Jasność: SDR 300 cd/m2 (100% APL) HDR 550 cd/m2 (10% APL) HDR 1000 cd/m2 (3% APL)

Technologia synchronizacji obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible

Kąty widzenia: 178° w poziomie i w pionie

Standard HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Pokrycie przestrzeni sRGB: 140,7%

Pokrycie przestrzeni DCI-P3: 99,7%

Pokrycie przestrzeni Adobe RGB: 96,9%

Złącza: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 2.1 (UHBR 20) 1x minijack 3,5 mm (słuchawkowe) 2x USB-A 3.2 (Gen 1) 1x USB-B 5 Gbit/s (komunikacja z PC) 1x USB-C (Power Delivery 65 W)

Dodatkowe funkcje: Montaż VESA 100 x 100 Anti Blue Light Flicker Free Game Color Dial Point Shadow Control Frame Counter AOC G-Menu Low Input Lag Przełącznik KVM Zabezpieczenie Kensington

Głośniki: 2x 8 W

Pochylenie panelu: Od -50 do 230 stopni

Obrót panelu: Od -160 do 160 stopni

Regulacja wysokości panelu: 150 mm

Tryb portretowy (Pivot): Tak

Cena i dostępność

AOC AGON PRO AG326UZD2 trafił do sprzedaży w kwietniu w sugerowanej cenie 4199 zł.