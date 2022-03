Aperture Desk Job to nowa, darmowa gra studia Valve. Ekipa ponownie zaprasza nas do dobrze znanego nam uniwersum, choć w zupełnie nowym wydaniu… I to udanym. Naprawdę udanym.

Aperture Desk Job zbiera przytłaczająco pozytywne recenzje

Mówi się, że za darmo, to i ocet słodki. Okazuje się jednak, że Aperture Desk Job – choć zdecydowanie nie jest tym, na co liczyliśmy – to taki ocet jabłkowy. Naprawdę dobry, pełnowartościowy ocet jabłkowy. Najnowszą grę studia Valve można pobrać za darmo i przejść w kilka chwil, ale zabawa przy tym jest tak przednia, że gracze dosłownie się nad nią rozpływają. Aż 96% z nich dało jej łapkę w górę, co w steamowej nomenklaturze oznacza „przytłaczająco pozytywne recenzje”.

Darmowa gra Valve. Portal 3 to to nie jest, ale nic nie szkodzi

Zacznijmy jednak od początku. Aperture Desk Job to najnowsza gra studia Valve, dzieląca zresztą uniwersum z jej hitami: Half-Life i Portal. W żadnym razie nie jest to jednak Portal 3 – to zdecydowanie mniejsza produkcja i proponująca zupełnie inny rodzaj rozrywki. Wcielamy się mianowicie w testera wynalazków – oryginalnych, a niejednokrotnie wręcz absurdalnych. Może to nie brzmieć zbyt porywająco, ale ci, którzy dali jej szansę, wiedzą, że ekipie Valve udało się stworzyć naprawdę ciekawą produkcję z charakterem.

Gra Aperture Desk Job w dodatku nie powstała bez powodu. To gra, którą studio Valve stworzyło z myślą o swoim nowym urządzeniu: Steam Deck. To komputer zamknięty w obudowie konsoli przenośnej – mobilny sprzęt, pozwalający grać w pecetowe tytuły tam, gdzie tylko nas nogi poniosą. Sprzęt ten możesz już sobie zamówić, ale wcale go nie potrzebujesz, by pograć w ten darmowy, krótkometrażowy symulator. Ruszy na każdym w miarę nowym komputerze.

Jeśli chcesz, sprawdź Aperture Desk Job na Steamie.

Źródło: Valve, Steam