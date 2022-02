Wszelkiego rodzaju symulacje niektórzy wyśmiewają, a koniec końców z reguły znajdują one spore grono nabywców. Gas Station Simulator również przyjęto entuzjastycznie.

Polski symulator właściciela stacji benzynowej okazuje się sukcesem

Premiera Gas Station Simulator miała miejsce we wrześniu zeszłego roku. Gra rodzimego studia Drago Entertainment trafiła wtedy na Steam i, jak swojego czasu poinformowano, wzbudziła na tyle duże zainteresowanie, że koszty produkcji zwróciły się w pierwszym dniu obecności na rynku.

Teraz dowiadujemy się z kolei, że łączna sprzedaż gry do 31 grudnia zeszłego roku przekroczyła 450 tysięcy egzemplarzy. Dla twórców to duży sukces. Między innymi dzięki Gas Station Simulator wymienione studio zaliczyło rekordowy rok pod względem finansowym (około 4 mln zysku netto). Teraz wynik Gas Station Simulator jest zapewne jeszcze wyższy, nie tylko z racji kalendarza, ale też z powodu faktu, że nie tak dawno gra trafiła również do sklepu GOG.

„Gas Station Simulator to »gwiazda« w naszym portfolio. Gra na koniec grudnia 2021, w niespełna cztery miesiące od premiery, trafiła do ponad 450 tys. odbiorców. Największą popularność tytułu obserwujemy wśród graczy ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wierzymy w ten projekt, dlatego też liczymy, że jego najnowsza odsłona zainteresuje nową grupę użytkowników, a to będzie miało odzwierciedlenie w osiągnięciu kolejnych progów sprzedażowych.” - Joanna Tynor, CEO Drago Entertainment

Gas Station Simulator czeka dalszy rozwój

W bliżej i dalszej przyszłości z Gas Station Simulator będą mogli zapoznać się kolejni gracze. Jeszcze w tym półroczu gra zadebiutuje na macOS, a w planach są również wersje na konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. W tym przypadku twórcy nie podają jednak chociażby przybliżonego terminu premiery.

Co więcej, padają deklaracje o całym uniwersum, które w tym roku zostanie rozbudowane o Road Diner Simulator. W tym przypadku trzeba będzie zająć się opuszczonym barem, który ma znajdować się naprzeciwko stacji benzynowej z Gas Station Simulator. Cel rozgrywki będzie bardzo podobny, gracze otrzymają możliwość przywrócenia zniszczonemu miejscu pełnej świetności.

Źródło: steam, DRAGO entertainment