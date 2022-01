Gry symulacyjne mają się lepiej niż niektórzy mogliby sądzić. Pora na pierwsze osądy co tego, czy w gronie mogących odnieść większy sukces znajdzie się Electrician Simulator.

Darmowy prolog Electrician Simulator już do sprawdzenia

Electrician Simulator to kolejna produkcja znad Wisły, pracuje nad nią studio Take IT Studio! z Katowic. Tytuł nie jest przypadkowy, to nic innego jak symulator elektryka. Zastanawiacie się, czy ma to sens?

Cóż, na rynku pojawiło się już tak wiele nietypowych symulatorów, że ten wcale nie zapowiada się dziwnie. Co więcej, można już sprawdzić jak wygląda. Na Steam pojawił się bowiem Electrician Simulator - First Shock, czyli bezpłatny prolog, który wprowadza w świat gry i mechanikę zabawy. Pozwala spróbować się między innymi w naprawie gniazd i przełączników, wybranych urządzeń elektrycznych czy układaniu kabli.

Symulator elektryka Take IT Studio! ma być dopracowany i rozbudowany

Więcej zobaczymy w pełnej wersji, ale na tę trzeba jeszcze chwilę poczekać. W Electrician Simulator gracze będą mogli zrobić wirtualną karierę w branży elektrycznej. Wcielą się w młodego elektryka przejmującego rodzinny biznes i poprzez poprawne wykonywanie kolejnych zleceń będą mogli zyskiwać coraz lepszą renomę.

Przewidziano przy tym nie tylko opcje zarobku, ale też ulepszania swojego wyposażenia i zdobywania dodatkowych umiejętności, tak by np. pracować szybciej. Z czasem można będzie wynieść się z małego garażu do nowego lokum, a naprawy gniazd zamienić w bardziej skomplikowane zajęcia pokroju nawet instalacji paneli fotowoltaicznych.

„Gra będzie wyróżniać się dopracowaniem i dbałością o szczegóły. Duży nacisk kładziemy na realizm oświetlenia, by ze wszystkich źródeł prezentowało się realistycznie. Rozgrywka bezpośrednio nawiązuje do prawdziwej pracy elektryków, przy czym wprowadzamy też pewne uproszczenia, bo priorytetem jest jednak dobra i relaksująca zabawa. Jesteśmy pewni, że Electrician Simulator spodoba się zarówno osobom znającym się na elektryce, jak i tym niemającym większego pojęcia na ten temat.” - Dorian Loewe, COO Take IT Studio!

Kiedy premiera Electrician Simulator?

Jeśli komuś niewiele mówi studio Take IT Studio! warto dodać, że w jego składzie są osoby mające w CV pracę dla The Farm 51 przy Chernobyl VR Project oraz Chernobylite. Wydawcami gry będą natomiast Gaming Factory S.A. oraz Ultimate Games S.A.

Dokładna data premiery finalnej wersji Electrician Simulator nie jest jeszcze znana, ale nie powinniśmy długo czekać. Twórcy mówią bowiem, że debiut powinien odbyć się w najbliższych miesiącach. Przynajmniej jeśli chodzi o wersję PC, którą już teraz znajdziecie na Steam (Electrician Simulator - First Shock również udostępniono właśnie tam).

Gra zmierza też na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, a nawet Nintendo Switch, ale ich właściciele poczekają dłużej. Być może do przyszłego roku.

„To pierwsza gra, która tak realistycznie podchodzi do branży elektrycznej i kluczowej dla codziennego życia pracy elektryków. Dokładna data premiery na PC nie została jeszcze ustalona, ale najprawdopodobniej gra zadebiutuje w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Później Electrician Simulator trafi również na konsole, być może jeszcze w 2022 r. lub już w roku następnym.” - Rafał Jelonek, COO Ultimate Games S.A.

Źródło: Ultimate Games S.A.