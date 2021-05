Tidal wystartował z nową wiosenną promocją. 2 miesiące za 2 złote, czyli mnóstwo muzyki za mniej, niż bilet komunikacji miejskiej. Brać w ciemno? Całe szczęście, skorzystanie z tej upiornie drogiej promocji wcale nie jest proste.

Aplikacje muzyczne oferują coś, czego potrzebują wszyscy. Pomagają zagłuszyć hałas, odpocząć, zmusić do wysiłku fizycznego i skoncentrować. Na dodatek, bardzo szybko się nas uczą. Wystarczy kilka dni, a okazuje się, że mają doskonały gust i bez pudła wiedzą, jaka muzyka jest najlepsza. Problem w tym, że musimy je zainstalować, żeby magia zadziałała. Tym razem Tidal próbuje nas do tego zachęcić nową wiosenną promocją. Czy warto dla niej porzucić kompletowane z pietyzmem playlisty na Spotify?

Wiosenna promocja Tidal: zasady

Oferta Tidal brzmi nawet w porządku. Wystarczy zarejestrować się na poświęconej jej zakładce strony Tidal i dwa miesiące subskrypcji będzie kosztować Cię w sumie 4 złote (2 zł / miesiąc). Zrezygnować możesz w każdym momencie, a do wypróbowania jest konto Premium lub HiFi. W zamian dostajesz mnóstwo łatwej w obsłudze rozrywki: ponad 70 milionow utworów muzycznych, podcasty i produkcje video. To wszystko bez reklam i z opcją odtwarzania offline.

Co jest nie tak z wiosenną ofertą Tidal?

Skorzystać z wiosennej promocji Tidal może tylko nowy użytkownik. To sprawia, że jest ona ofertą upiornie drogą i wyjątkowo wredną. Pojawiła się chyba tylko po to, żeby o niej mówić. Na dodatek negatywnie, bo założenie nowego konta w serwisie Tidal nadal ma aktywną propozycję 90 dni subskrypcji za 0 zł. W takiej ofercie też jest do wyboru konto Premium oraz HiFi. Po zakończeniu promocji za 0 zł ceny subskrypcji także nie są inne i wynoszą odpowiednio 19,99 oraz 39,99 zł miesięcznie dla tych pakietów.

Jak skorzystać z Tidal taniej, niż w promocji?

Całe szczęście, z tańszego rozwiązania nowy użytkownik może skorzystać dużo prościej, niż z wiosennego wyłudzania kasy. Wystarczy pobrać aplikacje i z jej poziomu zacząć rejestrować konto. Tidal przy tej okazji zapyta który z pakietów w promocji 0 zł chcesz wybrać na pierwsze 90 dni, a o promocji wiosennej nawet się nie zająknie.

Propozycja aktywacji konta za 0 zł przez 3 miesiące nie pojawi się, jeśli Twój abonament telefoniczny ma zaszyty dostęp do Tidal w pakiecie. W takiej sytuacji ceny i długość obowiązywania promocji może być bardzo różna. Niestety, zazwyczaj będzie Twoim jedynym wyborem. Tidal bardzo lubi wykorzystywać super moce operatorów komórkowych.

Tidal w abonamencie telefonicznym

Dostępność aplikacji Tidal w abonamencie telefonicznym to bardzo popularny dodatek. Jest opłacalny, jeśli nie płacisz 20 zł więcej tylko za to, żeby słuchać muzyki. Wtedy lepszym pomysłem będzie dodanie aplikacji przez pobranie ze Sklepu Play lub Apple Store. Subskrypcja także będzie doliczona do abonamentu, ale możesz z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Aktywacja konta przez operatora często zakłada jakieś dłuższe zobowiązanie.

„Możesz zrezygnować” nie oznacza, że będzie łatwo i na tym polegają super moce operatorów komórkowych. Odwołanie subskrypcji rozliczanej przez nich to konieczność logowania do rzadko używanego konta abonenckiego lub zgrywanie furiata na infolinii. Wycofanie subskrypcji w Sklepie Play i Apple Store możesz wykonać dużo łatwiej i w zdecydowanie bardziej kulturalny sposób. Niestety, Tidal unika tego kanału rozliczeń z użytkownikami.

