Nie tylko nie korzystamy mniej z aplikacji na swoich telefonach. Korzystamy jeszcze więcej niż w pandemii i przed nią.

Cztery – pięć godzin dziennie w aplikacjach

Gdy przyszła pandemia i zostaliśmy pozamykani w domach, nastąpił prawdziwy „boom” na aplikacje mobilne. Pobieraliśmy je na potęgę i spędzaliśmy w nich długie godziny każdego dnia. Choć świat w dużej mierze zdążył już wrócić do normalności, wcale nie pożegnaliśmy się z tymi apkami. Ba – korzystamy z nich więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Firma data.ai przebadała 17 rynków i okazało się, że tylko w czterech spośród nich użytkownicy spędzają w aplikacjach mobilnych mniej niż 4 godziny dziennie. Ponadto w trzech uśredniony wynik przekroczył 5 godzin. Wprawdzie Polska nie została uwzględniona w badaniu, ale globalny trend można też najpewniej – w większym lub mniejszym stopniu – zauważyć w naszym społeczeństwie.

Te statystyki pokazują, że pandemiczne przyzwyczajenia mogą zostać z nami dużo dłużej niż wielu przypuszczało. „Powrót do normalności” wcale nie musi oznaczać – i jak widać: nie oznacza – odstawienia apek.

Królową aplikacji jest… cóż, to zależy jak liczyć

Jakie aplikacje mają najwięcej użytkowników? Bez zaskoczenia pierwsze cztery miejsca należą do usług spod parasola grupy Meta – są to odpowiednio: Facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger. Co jednak ciekawe, żadna z nich nie znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce zestawienia aplikacji, w których spędzamy najwięcej czasu. W tym rankingu pierwsze miejsce zajmuje TikTok (który pod względem liczby aktywnych użytkowników plasuje się dopiero na pozycji numer pięć). Drugie miejsce należy do YouTube’a i wygląda na to, że sporo czasu zajmuje nam też szukanie miłości (i miłostek), bo podium zamyka Tinder.

A czy ty zauważyłeś u siebie, że spędzasz teraz więcej czasu w aplikacjach niż przed pandemią?

Źródło: data.ai, TechCrunch