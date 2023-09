Nowe centrum oprogramowania w Ubuntu 23.10 sprawi, że instalacja i aktualizacja programów stanie się prostsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Już 12 października na rynku zadebiutuje Ubuntu 23.10 „Mantic Minotaur”. Nowa wersja popularnej dystrybucji linuksowej przyniesie ze sobą wiele istotnych zmian. Jedną z tych, które z pewnością przyciągną uwagę wielu użytkowników, będzie nowe centrum oprogramowania.

Ubuntu 23.10 i nowe centrum oprogramowania

Nowe centrum oprogramowania w Ubuntu ma być nie tylko bardziej wygodne w codziennym użytkowaniu, ale także ma udostępnić użytkownikom więcej możliwości niż obecna aplikacja, która często jest krytykowana za niską wydajność, duże zużycie pamięci i brak spójności

App Center – bo tak nazywa się nowe centrum oprogramowania – zostało zaprojektowane przy użyciu Fluttera. Dzięki temu ma doskonale komponować się z pozostałymi elementami interfejsu Ubuntu. Na screenach rzeczywiście wygląda to schludnie i spójnie.

Centrum oprogramowania będzie służyło do instalacji pakietów Snap i Deb. Niestety, nie ma co liczyć na wsparcie dla Flatpak i Flathub. Według wstępnych testów wydajność i funkcjonalność nowego centrum oprogramowania rzeczywiście uległy poprawie. Responsywność i wykorzystanie pamięci RAM także oceniono na plus.

Interfejs nowego centrum oprogramowania wydaje się bardziej przejrzysty i logicznie uporządkowany. Przycisk umożliwiający instalację programów jest łatwo dostępny, a użytkownik od razu otrzymuje pełne informacje na temat typu licencji czy rozmiaru pliku instalacyjnego. Do tego dochodzą duże i wyraźne zrzuty ekranu.

Nowe centrum oprogramowania nie tylko umożliwi wyszukiwanie i instalowanie aplikacji, ale także ma pozwolić na wygodne zarządzanie nimi oraz ich aktualizowanie. Ekran poświęcony zarządzaniu aplikacjami jest równie przejrzysty co reszta interfejsu. Krótko mówiąc: to dobra zmiana.

Źródło: OMG! Ubuntu