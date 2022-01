Wygląda na to, że Siri boryka się z drobnym błędem. Drobnym, aczkolwiek dla niektórych być może bardzo irytującym.

Siri podaje zły wiek

Co bardziej doświadczeni mężczyźni twierdzą, że kobiet nie wypada pytać o wiek. A może nie tyle nie wypada, co po prostu czasami bywa to niebezpieczne. Jeśli Apple nie chce narażać się przynajmniej części swoich fanek, to powinno dość szybko uporać się z błędem dotyczącym asystenta głosowego Siri.

Czym się objawia? Z pojawiających się w sieci wpisów wynika, że Siri podaje błędną odpowiedź na pytanie o wiek posiadaczki (posiadacza) iPhone'a lub kogoś z listy kontaktów. Algorytm najprawdopodobniej uwzględnia tu jedynie rok, a pomija miesiąc i dzień. Wiek podawany jest bowiem „rocznikowo”. Jeśli dana osoba miała już urodziny, wtedy Siri się nie myli. Jako pierwszy dostrzegł to i omówił portal iculture.nl.

Apple nie powinno mieć z tym błędem problemów

Mało istotne? Wręcz śmieszne? Niby tak, ale zapytajcie kobietę urodzoną w październiku bądź listopadzie czy ma już kolejny rok na karku. Żartuję, nie pytajcie.

Przedstawiony problem, co nie zaskakuje, dotyczy wybranych użytkowników z niektórych regionów. Od strony technicznej nie powinien być dla Apple większym wyzwaniem i jest szansa, że dość szybko zostanie wyeliminowany. To jednak kolejna drobna rysa na omawianym asystencie głosowym, w kontekście którego dość często mówi się o różnego rodzaju problemach. Co ciekawe, w przeszłości Siri miewał już kłopoty z poprawnym określaniem wieku użytkowników.

Źródło: iculture.nl