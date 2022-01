Najbardziej optymistyczne informacje mówiły o marcu, teraz niewykluczony jest nawet maj. Czekającym na nowego iPhone'a SE przyda się jeszcze trochę cierpliwości.

Kiedy zadebiutuje nowy iPhone SE?

Najświeższe informacje opublikował Ross Young, który akurat w tym kontekście wydaje się bardzo wiarygodnym źródłem. To w końcu CEO firmy Display Supply Chain Consultants. Jak podaje, produkcja wyświetlaczy dedykowanych nowemu smartfonowi z serii iPhone SE ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Co dalej? Masowa produkcja smartfona powinna wystartować w marcu, a to z kolei jasny sygnał, że premiera odbędzie się jeszcze później. Ross Young podaje, że zainteresowani będą musieli poczekać do drugiej połowy kwietnia, a być może nawet do początku maja. Jeśli tak się stanie to względem wcześniejszych przecieków pojawi się zauważalne opóźnienie, bo spekulowano o premierze nawet w I kwartale.

Mniej wątpliwości budzi specyfikacja, być może niestety

Interesujące jest tutaj to, iż nie po raz pierwszy pada (i to już z różnych źródeł) nazwa iPhone SE 5G / iPhone SE+ 5G. Niektórzy wciąż nie dają wiary temu, iż Apple właśnie tak nazwie 3. generację tego smartfona, aczkolwiek byłoby to bardzo wyraźne zaznaczenie jednej z najważniejszych zmian.

Chodzi oczywiście o moduł do obsługi sieci 5G. I chociaż to istotna nowość to szkoda, że najprawdopodobniej jedna z nielicznych. Poza nią nowy iPhone SE dostanie również procesor A15 Bionic i być może nieco ulepszone aparaty fotograficzne, ale tutaj na rewolucję nie ma co liczyć. Nie będzie jej również w kontekście designu, ostatecznie ma on pozostać bowiem niezmieniony. Chcący zobaczyć tańszego iPhone'a w nieco nowocześniejszym kształcie, bez bardzo szerokich ramek wokół ekranu poczekają do przyszłego roku.

Źródło: @DSCCRoss