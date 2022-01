Ekrany z technologią ProMotion najprawdopodobniej pozostaną zarezerwowane dla iPhone'ów z dopiskiem Pro. Przez chwilę była mała nadzieja na ciekawszy scenariusz.

Ekrany ProMotion tylko dla iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max

Miniony tydzień przyniósł naprawdę sporo doniesień związanych ze smartfonami, jakie obecnie szykuje Apple. Były wśród nich także te, które mówiły o zastosowaniu ekranów z technologią ProMotion we wszystkich czterech modelach z serii iPhone 14. Nie poświęciliśmy im większej uwagi, ponieważ źródła były, delikatnie mówiąc, średnio wiarygodne. I dość szybko doczekaliśmy się weryfikacji.

Ross Young z Display Supply Chain Consultants, który z kolei w przeszłości dzielił się ze światem sprawdzającymi się później informacjami, nie pozostawia większych wątpliwości. Ekrany z technologią ProMotion (adaptacyjne odświeżanie od 10 Hz do 120 Hz) mają trafić wyłącznie do modeli iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 i iPhone 14 Max ekranami nie zachwycą

Oznacza to, że w modelach iPhone 14 oraz iPhone 14 Max pojawią się ekrany o standardowej częstotliwości odświeżania 60 Hz. Najprawdopodobniej nie jest to jednak podyktowane złą wolą Apple i celowym stosowaniem ekranów, które przy cenach dyktowanych przez tego producenta nie są godne 2022 roku. Możliwe, że plany zostały zmienione w związku z problemami, z jakimi borykają się partnerzy Apple odpowiedzialni za produkcję tych podzespołów. Tyle tylko, że niektórych klientów może to średnio interesować.

Trzeba pamiętać, że iPhone 14 oraz iPhone 14 Max nie przyniosą też większej zmiany jeśli chodzi o design, w ich przypadku nadal mamy mieć do czynienia z dużym notchem. Nie jest to rozwiązanie atrakcyjne wizualnie, większość producentów już od niego odeszła. Także niektórzy użytkownicy mogą stwierdzić, że to przestarzała koncepcja. Tyle tylko, że iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max mogą przynieść zamiast notcha dwa wcięcia w stylu dziurka + pigułka. Jeśli wszystko się sprawdzi, czeka nas ciężki wybór co do tego, które z nowych iPhone'ów będą brzydsze.

