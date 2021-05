Problem zużycia dysków SSD w Makach pracujących pod kontrolą układu M1 jest znany od tygodni. Według pomiarów dokonanych przez wielu użytkowników - limity zużycia dysku mogą być osiągnięte nawet w kilka miesięcy.

Limit zużycia dysku i swap

Zużycie dysku określa się w TBW (Terabytes Written), czyli terabajtach zapisanych. Każdy dysk SSD posiada określoną ilość danych, które jest w stanie zapisać. Jej przekroczenie nie oznacza natychmiastowego zniszczenia dysku, ale należy mieć na uwadze, że będzie to bardziej prawdopodobne z każdym dodatkowym zapisanym TB danych.

SSD jest wykorzystywany nie tylko wtedy, kiedy fizycznie zapisujemy na dysku konkretny plik. Jego zużycie wynika również z sytuacji, w której pracujące w danym momencie aplikacje wymagają więcej RAM-u, niż jest go dostępnego.

W takiej sytuacji wykorzystuje się swap file - w skrócie oznacza to przeniesienie takiej ilości aktualnie nieużywanego RAM-u, aby zwolnić jak największą jego ilość.

Apple nie informuje, jaka jest wytrzymałość dysków SSD w ich produktach. Według specjalistów można przyjąć, że wartość TBW wynosi minimum 233 TB (dla dysku 256 GB).

Problem Apple M1 z SSD zbadał jeden z użytkowników YouTube

Sprawie zużycia dysków SSD na komputerach z Apple M1 przyjrzał się dokładnie twórca BarTech TV w serwisie YouTube.

Autor przedstawił 3 scenariusze odnośnie tempa osiągnięcia granicznej wartości TBW. Przy założeniu zapisywania 682 GB danych na dzień najgorszy scenariusz oznacza osiągnięcie 233 TBW po niewiele ponad 11 miesiącach pracy.

Jeśli natomiast założymy, że TBW wynosi 256 TB - limit zostanie przekroczony po roku i 10 dniach.

Najlepszy scenariusz to ustalenie TBW na poziomie 435 TB, co oznacza pracę przez rok i 9 miesięcy do teoretycznego zużycia dysku.

Z filmu wynika, że SSD jest zużywany w większym stopniu w urządzeniach z Apple M1 (nawet 20x więcej niż model z Intel) i nie jest to problemem konkretnych aplikacji lub niewłaściwego korzystania z komputera.

Powodów występowania tego problemu twórca filmu dopatruje się w błędzie systemu macOS Big Sur, przez który może być zapisywana zbyt duża ilość danych. Oprócz tego możliwe jest, że to po prostu specyfika Apple M1, z którą nic nie można zrobić. Jako powód wskazano również zgłaszanie nieprawidłowych wartości z programów pomiarowych.

Co sądzicie o problemie związanym z Apple M1 i zużywania dysków SSD? Kontrolujecie parametry w swoich komputerach i możecie pochwalić się, jak wygląda żywotność Waszych dysków?

Źródło: youtube.com @BarTech TV

Warto zobaczyć również: